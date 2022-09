Policjanci zatrzymali dwie kobiety i mężczyznę za pobicie i znęcanie się nad 19-latką

Policjanci zatrzymali dwie kobiety i mężczyznę, którzy zwabili 19-latkę do mieszkania, a następnie znęcali się nad nią. Pokrzywdzona zgłosiła się do Komisariatu Policji w Gdyni–Oksywiu mimo wcześniejszych gróźb, że „jeśli to zrobi to ją zabiją”. Wczoraj decyzją sądu dwie kobiety trafiły na 3 miesiące do aresztu, mężczyzna został objęty przez prokuratora dozorem Policji. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.