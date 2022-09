12-latek ranił nożem dwóch nastolatków Data publikacji 27.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło w sobotę na osiedlu XXX-lecia w Wodzisławiu Śląskim. Dwaj nastolatkowie zostali dźgnięci nożem, a sprawca zbiegł. Niedługo po tym śledczy namierzyli prawdopodobnego napastnika, którym okazał się... 12-letni chłopiec.

24 września o godzinie 16.30 wodzisławska Policja została powiadomiona o zdarzeniu z użyciem noża na osiedlu XXX-lecia. Mundurowi ustalili, że sprawca ranił nożem dwóch nastolatków i uciekł z miejsca. 15-latek i jego o dwa lata starszy kolega z ranami kłutymi, zadanymi między innymi w okolicę klatki piersiowej trafili do szpitala. W przypadku starszego obrażenia okazały się na tyle poważne, że konieczne było jego przetransportowanie śmigłowcem do Katowic, gdzie przeszedł operację. Policjanci prowadzili intensywne czynności zmierzające do zatrzymania sprawcy. Wszystko wskazuje na to, że obrażenia zadał 12-latek. Policjanci zastali chłopca w domu, gdzie znaleźli nóż i zabezpieczyli jego odzież.

Sąd Rodzinny zdecydował, by dziecko zostało w domu z opiekunami. Dalsze decyzje w sprawie chłopca również będzie podejmował sąd rodzinny.