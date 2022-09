Policyjne małżeństwo z Targówka w drodze na grzyby zatrzymało poszukiwanego

Policyjne małżeństwo z Targówka w czasie wolnym od służby, jadąc na grzyby zatrzymało do kontroli toyotę. Kryminalny rozpoznał w osobie pasażera poszukiwanego mężczyznę. Za 38-latkiem Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli wydał list gończy celem jego zatrzymania i tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Dodatkowo Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Północ poszukiwała mężczyznę celem ustalenia jego miejsca pobytu do celów prawnych. Powiadomieni o sytuacji przełożeni funkcjonariuszy przyjechali na miejsce i udzielili im asysty przy doprowadzeniu 38-latka do komisariatu.