Lubuski policjant na podium w Duathlonie na Torze Poznań

W niedzielę , 18 września br., policjant słubickiej komendy, młodszy aspirant Hubert Wojciechowski, miał okazję sprawdzić swoje siły w ósmych zawodach Trigar Duathlon Tor Poznań, a także Biegu Formuła 1. Te wyjątkowe w skali europejskiej zawody rozgrywane były na wyścigowym torze samochodowym, gdzie Hubert zadebiutował i zajął trzecie miejsce w kategorii służb mundurowych.

Policjant na co dzień pełni służbę w Komisariacie Policji w Rzepinie, jednak po pracy, gdy ściąga policyjny mundur, oddaje się sportowej pasji. Hubert zaskoczył nas swoją wolą walki startując na dystansie 23 kilometrów w duathlonie, gdzie wyścig złożony jest z trzech etapów, to jest: 5 kilomertów biegu, 16 kilometrowego wyścigu rowerowego oraz kolejnych 2 kilometrów biegu. To wszystko odbyło się na torze samochodowym w Poznaniu.

Walka i konkurencja były niezwykle wyrównane do ostatniego etapu wyścigu. Lubuski funkcjonariusz pokazał ogromną wolę walki i sportowego ducha zajmując trzecie miejsce w kategorii służb mundurowych.

Przed naszym kolegą stoi kolejne wyzwanie i kolejna okazja do zdobycia wysokiej lokaty w starcie na Torze Poznań, a to już 2 października br . Właśnie wtedy odbędzie się V Bieg Ognia i Wody rozgrywany w ramach Pucharu Wielkopolski Służb Mundurowych.

Naszemu koledze serdecznie gratulujemy jego osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów.

(KWP w Gorzowie / mw)