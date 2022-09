7 osób zatrzymanych za udział w zorganizowanej grupie trudniącej się organizacją nielegalnego przemytu imigrantów Data publikacji 27.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu we współpracy z Wydziałem Zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Poznaniu zatrzymali 7 osób w związku z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się organizowaniem nielegalnego przekraczania granicy polsko-białoruskiej oraz transportowaniem nielegalnych imigrantów przez terytorium Polski do Niemiec. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty. 4 osoby, w tym kierujący grupą, zostali tymczasowo aresztowani, pozostali zostali oddani pod dozór policyjny.

Sprawa miała swój początek 26 października 2021 r. Tego dnia policjanci z Wydziału Ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu pełniąc służbę przy Punkcie Poboru Opłat na Gołuskach, przy autostradzie A2, zauważyli, jak kierujący samochodem marki Volkswagen Crafter na ich widok gwałtownie zmienił pas ruchu i zaczął oddalać się od radiowozu.

Policjanci postanowili sprawdzić, czym spowodowane było nerwowe zachowanie kierowcy. Zatrzymali samochód i w trakcie czynności z kierowcą zauważyli, że pojazd, który fabrycznie przystosowany był do przewozu 9 osób, ma zdemontowane tylne siedzenia. Otworzyli więc część ładunkową i zobaczyli tam kilkanaście osób stłoczonych na podłodze. Wśród nich były również dzieci. Łącznie w pojeździe w taki sposób było przewożone siedemnaście osób.

Wszystkim, natychmiast została udzielona pomoc, a następnie osoby te zostały przetransportowane w bezpieczne miejsce.

W trakcie dalszych czynności okazało się, że kierujący pojazdem posiada aktualny zakaz prowadzenia samochodu, a po przeszukaniu policjanci znaleźli przy nim woreczek strunowy z zawartością białego proszku, który jak się później okazało był amfetaminą.

W sprawie zostało wszczęte prokuratorskie śledztwo, w które zaangażowani byli policjanci z Wydziału Dochodzeniowo Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu pod nadzorem Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu.

W trakcie śledztwa okazało się, że 31-latek, który kierował autem już wcześniej był wielokrotnie notowany m.in. za kradzieże, oszustwa, naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, uszkodzenie ciała i niestosowanie się do orzeczonego wyroku sądu. Dodatkowo miesiąc przed zatrzymaniem, mężczyzna opuścił zakład karny, gdzie odbywał karę 8 miesięcy pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa.

Usłyszał zarzuty organizowania osobom nielegalnego przekraczania granicy, posiadania substancji zabronionych oraz niestosowania się do wyroku sądu. Po skierowaniu wniosku przez prokuratora decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Na tym sprawa się jednak nie zakończyła. Policjanci przypuszczali, że w organizację „transferu” imigrantów zamieszanych było więcej osób. Śledczy kontynuowali czynności procesowe i operacyjne ustalenia.

W kolejnych miesiącach po zebraniu materiału dowodowego policjanci ujawnili pozostałe osoby, które zaangażowane były w organizację nielegalnego przemytu ludzi z krajów Bliskiego Wschodu, w tym ustalili osoby odpowiedzialne za zorganizowanie i kierowanie przestępczym procederem. Po dokonaniu zatrzymań podejrzani zostali doprowadzeni do siedziby Wielkopolskiego Zamiejscowego Wydziału Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, gdzie kierujący oraz każdy z członków grupy zamieszany w przestępczy proceder usłyszał zarzuty.

Imigranci, to obywatele Iraku oraz Syrii, którzy chcieli przedostać się przez terytorium Rzeczypospolitej Polski na teren Republiki Federalnej Niemiec oraz innych państw Europy Zachodniej. Za zorganizowanie udanego „transferu” każdy z nich zapłacił przemytnikom po kilkanaście tysięcy euro lub dolarów.

Łącznie w sprawie ujęto 7 osób, które zajmowały się m.in. werbowaniem kierowców odpowiedzialnych za transport imigrantów, wypożyczaniem busów, ich odpowiednim przygotowaniem, czy wskazaniem lokalizacji odbioru tych osób. Każdy zaangażowany w ten przestępczy proceder miał określoną funkcję oraz zadania do wykonania, za które otrzymywał odpowiednie wynagrodzenie.

Co do części osób, wobec sprawnego współdziałania Prokuratury i Policji przed Sądem Okręgowym, zapadły już prawomocne wyroki, w tym na kary wieloletniego pozbawienia wolności, co do pozostałej części podejrzanych skierowano akty oskarżenia i oczekują one na wyrok sądu.