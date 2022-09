Szczęśliwy finał poszukiwań 86-latka Data publikacji 28.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Skuteczne działania poszukiwawcze kutnowskich policjantów uratowały życie zaginionemu 86-latkowi. Policjanci odnaleźli mężczyznę leżącego w zalanych wodą zaroślach. Senior trafił pod opiekę lekarzy i wszystko skończyło się szczęśliwie.

We wtorek, 27 września 2022 roku około godziny 20.00 dyżurny kutnowskiej komendy został powiadomiony przez kobietę o zaginięciu jej 86-letniego ojca. Z uwagi na wiek mężczyzny i panującą wieczorami niską temperaturą, policjanci nie tracąc ani chwili, rozpoczęli poszukiwania. Istniało realne zagrożenie życia i zdrowia seniora. Dodatkowo poszukiwania utrudniały intensywne opady deszczu. Funkcjonariusze uzyskali informację, że 86-latek często był widywany niedaleko swojego domu, gdzie w pobliskich zaroślach znajduje się zbiornik wodny. Policjanci od razu poszli w to miejsce. W świetle latarek znaleźli staw oraz łąkę zalaną wodą. W trakcie dokładnego przeczesywania terenu mundurowi zauważyli poruszające się zarośla i kształt przypominający ludzką rękę. Policjanci weszli na podmokły teren, gdzie odnaleźli mężczyznę leżącego na zalanej łące. Mężczyzna był przytomny, ale nie było z nim logicznego kontaktu. Był zziębnięty i przemoczony. Policjanci zanieśli 86-latka do domu, który był oddalony około 50 metrów od tego miejsca. W domu czekając na karetkę pogotowia wspólnie z synem pomogli przebrać mężczyznę w suche ubranie. Mężczyzna został przekazany pod opiekę ratowników medycznych.

Przypominamy, że policja rozpoczynając poszukiwania przeprowadza szereg czynności i zbiera wszelkie informacje dotyczące osoby zaginionej. Ma to na celu jak najszybsze ustalenie miejsca, w którym może znajdować się osoba zaginiona. Każdy sygnał dotyczący miejsca przebywania osoby zaginionej jest traktowany poważnie i sprawdzany przez mundurowych. Dlatego tak ważne jest, aby każda informacja na temat osoby zaginionej trafiła do policjantów.

(KWP w Łodzi / sc)