Administratorka nieruchomości usłyszała prawie 200 zarzutów kradzieży pieniędzy z kont wspólnot mieszkaniowych Data publikacji 28.09.2022 Śledczy przedstawili administratorce nieruchomości prawie 200 zarzutów kradzieży pieniędzy na łączną wartość 400 tysięcy złotych z kont wspólnot mieszkaniowych. Kobieta ze swojej przestępczej działalności uczyniła stałe źródło dochodu, za co grozi jej wyższy wymiar kary. Na poczet naprawy wyrządzonych szkód zabezpieczono dom 46-latki. Prokurator zastosował wobec administratorki środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe.

We wrześniu br. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej przyjęli zawiadomienie o kradzieży pieniędzy z konta jednej ze wspólnot mieszkaniowych w Tczewie. Funkcjonariusze, pracując nad sprawą, ustalili, że kradzieży na stratę wspólnot było znacznie więcej, a osobą odpowiedzialną za to jest 46-letnia mieszkanka powiatu. Kobieta cyklicznie wykonywała przelewy na swoje konto w banku, na ten moment łączna wartość strat to 400 tysięcy złotych. Na podstawie zgromadzonych dowodów kobieta usłyszała prawie 200 zarzutów kradzieży. Administratorka ze swojej przestępczej działalności uczyniła stałe źródło dochodu, za co grozi jej wyższy wymiar kary.

Policjanci zatrzymali i doprowadzili kobietę do prokuratury. Prokurator zastosował wobec przedstawicielki nieruchomości środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe. Na poczet naprawy wyrządzonych szkód zabezpieczono dom 46-latki. W najbliższej perspektywie liczba zarzutów zostanie rozszerzona. Obecnie sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Tczewie.