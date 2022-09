Dzięki szybkiej akcji Policji odnaleziono zaginionych grzybiarzy Data publikacji 28.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki natychmiastowej akcji poszukiwawczej policjanci znaleźli zaginionych 82-letniego mężczyznę i 76-letnią kobietę. Obydwoje byli na grzybach. Policjanci apelują o rozwagę by osoby udające się do lasu miały przy sobie telefon komórkowy, co w razie potrzeby ułatwi skontaktowanie się z nimi i odnalezienie.

Wczoraj, 27.09.2022 r., policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie prowadzili dwa oddzielne poszukiwania osób zaginionych, które wybrały się zbierać grzyby w lesie. Pierwsze zgłoszenie o tym, że 82-letni mieszkaniec gminy Liniewo parę godzin wcześniej wyszedł z domu na grzyby i nie powrócił mundurowi otrzymali po godzinie 17.00 . Natychmiast ogłoszono alarm dla całej jednostki. Policjanci rozpoczęli poszukiwania i po 19.30 odnaleźli całego i zdrowego mężczyznę w lesie, w okolicy Sobącza.

Tuż przed 20.00 funkcjonariusze otrzymali kolejne tego typu zgłoszenie. Tym razem o zagubieniu 76-letniej mieszkanki Gdyni, w lesie na terenie gminy Dziemiany. W tym przypadku również dzięki bardzo szybkiej akcji poszukiwawczej, mundurowi odnaleźli kobietę. W obu tych przypadkach Policję powiadomiła zaniepokojona rodzina.

Policjanci apelują o rozwagę i przypominają osobom wybierającym się do lasu, aby miały przy sobie telefon komórkowy, co w razie potrzeby znacznie ułatwi skontaktowanie się z nimi i ich odnalezienie w przypadku zgubienia się. Proszą również o większe zainteresowanie ze strony bliskich, nie chodzenie do lasu w pojedynkę, wybranie się z druga osoba, a zwłaszcza osobą starszą na grzyby, by ta czuła się zaopiekowana i nie dochodziło do tego rodzaju groźnych sytuacji.

(KWP w Gdańsku / mw)