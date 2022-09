Szczęśliwy finał poszukiwań 13-latki Data publikacji 28.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 13-letniej dziewczyny, która wyszła z domu i nie wracała do późnych godzin nocnych. Zgierscy policjanci znaleźli małoletnią z chłopakiem, który również uciekł z miejsca zamieszkania. Teraz sprawą zajmie się sąd rodzinny.

27 września 2022 roku po godzinie 22.00 do zgierskich policjantów zgłosiła się matka 13-latki prosząc o pomoc. Z relacji opiekunki wynikało, że po południu dziewczyna wyszła z domu mówiąc, że idzie do swojej koleżanki. Jednak matka dziewczynki dowiedziała się, że córka nie spotkała się z rówieśniczką, lecz najprawdopodobniej ze swoim 14-letnim chłopakiem. Po wymianie kilku wiadomości z mamą, uciekinierka przestała odbierać telefon i odpowiadać na wiadomości, co zaniepokoiło kobietę. Mundurowi natychmiast wyruszyli na poszukiwania małoletniej. Dzięki współpracy z bliskimi 13-latki wytypowano rejon, w którym mogła przebywać. Podczas patrolowania ul. Chełmskiej policjanci zauważyli idące ulicą dwie osoby. Była to zaginiona oraz jej nastoletni chłopak. Na widok radiowozu para zaczęła uciekać, jednak funkcjonariusze po krótkim pościgu ujęli ich. Jak się okazało, 14-letni towarzysz dziewczyny również uciekł z domu, aby spotkać się ze swoją dziewczyną. Planowali wspólnie dotrzeć do Łodzi. Oboje trafili już do swoich opiekunów. O zdarzeniu powiadomiono sąd rodzinny, który oceni postępowanie małoletnich.

(KWP w Łodzi / mw)