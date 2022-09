Kolejni policjanci w naszych szeregach! Data publikacji 28.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W szeregi naszej formacji wstąpiło 30 nowych funkcjonariuszy. Dziś policjanci z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie – nadinspektora Artura Bieleckiego otrzymali legitymacje służbowe. Wręczone zostały także odznaczenia resortowe dla funkcjonariuszy. Za zaangażowanie wniesione w dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa podziękował policjantom Wojewoda Lubelski Pan Lech Sprawka.

Dzisiaj w Sali Konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ślubowanie złożyło 30 nowych funkcjonariuszy. "Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej świadom podejmowanych obowiązków policjanta...” – to początek roty ślubowania wypowiedzianej przez policyjnych adeptów podczas uroczystej zbiórki. Młodych funkcjonariuszy powitał w naszych szeregach Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie – nadinspektor Artur Bielecki. Z rąk komendanta nowi stróże prawa otrzymali legitymacje służbowe.

To już kolejny, tym razem czwarty nabór do służby w Policji w tym roku. Wśród tej grupy mundurowych jest 21 mężczyzn i 9 kobiet. Nowoprzyjęci do lubelskiej Policji funkcjonariusze zostali wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym spośród szeregu kandydatów. Rekruci musieli przejść przez kilka etapów, obejmujących test wiedzy, ocenę sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską. Dodatkowe punkty kandydaci zyskiwali za posiadane kwalifikacje.

Młodzi policjanci po ukończeniu szkolenia podstawowego będą wypełniać słowa złożonej roty ślubowania w codziennej służbie dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Lubelszczyzny. Nowi stróże prawa zasilą szeregi komend: w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie, Radzyniu Podlaskim, Zamościu, Puławach, Krasnymstawie, Hrubieszowie, Lubartowie, Łęcznej.

Dzisiejsza uroczystość była także okazją do wręczenia odznaczeń resortowych dla funkcjonariuszy. Medalem Za Długoletnią Służbę oraz wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych odznaczonych zostało 32 funkcjonariuszy. Odznakę „Zasłużony Policjant” w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego odebrało podczas dzisiejszej uroczystości 8 funkcjonariuszy. Wyróżnienia otrzymali z rąk szefa lubelskiego garnizonu Policji nadinspektora Artura Bieleckiego oraz Wojewody Lubelskiego Pana Lecha Sprawki.

Wojewoda Lubelski pogratulował odznaczonym funkcjonariuszom, dziękując za ich trud i zaangażowanie wniesione w dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców województwa. Pan Wojewoda pogratulował także nowoprzyjętym policjantom, życząc, oprócz awansów, uznania wśród społeczeństwa.

Słowa podziękowania do odznaczonych funkcjonariuszy skierował również Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie - nadinspektor Artur Bielecki. Podkreślił, że są one wyrazem szczególnego wyróżnienia przez przełożonych, którzy doceniają codzienne zaangażowanie swoich funkcjonariuszy. Szef lubelskiego garnizonu podziękował policjantom za ich codzienną służbę i pracę, za profesjonalizm i zaangażowanie. Z kolei „młodym” funkcjonariuszom dopiero wstępującym do służby Komendant życzył służby pełnej wyzwań.

Zobacz więcej zdjęć z uroczystości ślubowania nowych policjantów.

sierżant sztabowy Małgorzata Skowrońska