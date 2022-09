Odsłonięcie tablicy upamiętniającej funkcjonariuszy Policji Państwowej w Kalwarii Pacławskiej Data publikacji 29.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj na wzgórzu przy Bazylice w Kalwarii Pacławskiej odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej funkcjonariuszy Policji Państwowej. Starsi posterunkowi Jan Jurysta i Edward Misiński pochodzili z tamtych okolic, ponad 82 lata temu zostali zamordowani przez NKWD w Kalininie, są pochowani w Miednoje. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, pamięć o bohaterskich policjantach nie zginie.

Uroczystość upamiętnienia poprzedziła Msza św. odprawiona w Bazylice w intencji policjantów, także tych, którzy zginęli na służbie. Następnie wszyscy uczestnicy przemaszerowali na plac, w pobliżu punktu widokowego, gdzie umiejscowiono upamiętnienie.

Apel rozpoczął się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Rzeszowie przez dowódcę uroczystości, po czym przy dźwiękach hymnu państwowego, na maszt wciągnięto flagę państwową.

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Dariusz Matusiak przywitał zaproszonych gości, wśród nich Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karola Nawrockiego, Wicewojewodę Podkarpackiego Jolantę Sawicką oraz Annę Huk - członka Zarządu Województwa Podkarpackiego. Komendant powitał licznie zgromadzone środowisko służb mundurowych na czele z gen.bryg. SG Andrzejem Popko - Komendantem Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, przedstawicieli władz samorządowych, instytucji, szkół, stowarzyszeń i związków policyjnych oraz szczególnie członków rodzin upamiętnianych funkcjonariuszy.

Generał wyraził wdzięczność wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie. Szczególne podziękowania skierował do gwardiana klasztoru o. Krzysztofa Hury - gospodarza tego miejsca - za inicjatywę upamiętnienia policjantów II Rzeczypospolitej pochodzących z parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Kalwarii Pacławskiej.

W swoim wystąpieniu Komendant przypomniał tragiczne losy funkcjonariuszy Policji Państwowej. 6 tysięcy z nich straciło życie z rąk Sowietów, kilkuset pochodziło lub było związanych z Podkarpaciem.

Nadinsp. Matusiak mówił: "Pragnę jeszcze wspomnieć, że środowisko policyjne Podkarpacia czyni wiele starań, aby upamiętnić życie i śmierć policjantów, tych, którzy w chwili próby złożyli na ołtarzu naszej Ojczyzny to co najcenniejsze, własne życie. Dziś odsłaniamy kolejną tablicę pamiątkową, składamy kwiaty na grobach poległych policjantów, które znajdują się w wielu miejscach. Ofiarę policjantów upamiętniają zasadzone Dęby Pamięci. Na terenie województwa podkarpackiego znajduje się ponad sto ustalonych dotychczas tego rodzaju upamiętnień. To także publikacje, konferencje naukowe i wystawy, realizowane wspólnie z wieloma podmiotami publicznymi i osobami prywatnymi."

Bohaterami uroczystości byli starsi posterunkowi Jan Jurysta i Edward Misiński. Ich sylwetki przedstawił Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie Dariusz Iwaneczko.

Wzruszającym momentem było poświęcenie i odsłonięcie tablicy ku czci pomordowanych. Bratanicy Jana Jurysty i wnukowi Edwarda Misińskiego towarzyszyli nadinsp. Dariusz Matusiak, prezes IPN Karol Nawrocki oraz o. Krzysztof Hura. Następnie delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów, zapłonęły znicze.

Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe, kompania honorowa oraz orkiestra reprezentacyjna z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Odczytano apel pamięci i oddano salwę honorową. Były okolicznościowe wystąpienia.

Ważnym punktem było wręczenie medali „Pro Patria”. To odznaczenia przyznawane przez Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”. Z rąk wicewojewody Jolanty Sawickiej odebrali je: nadinsp. Dariusz Matusiak, mł. insp. Mariusz Skiba i kom. Marcin Dziubak. Medalem uhonorowano też Zespół Szkół w Tyczynie, który reprezentowała dyrektor Dorota Tarańska-Klęsk wraz z uczniami.

Szczególnym wyróżnieniem przyznawanym za zasługi dla środowiska policyjnego jest statuetka „sierżanta Michała”. Komendant Matusiak wręczył ją o. Krzysztofowi Hurze jako wyraz wdzięczności za troskę o zachowanie pamięci o pomordowanych policjantach, ale też pomoc, jakiej udzielał w ostatnich miesiącach funkcjonariuszom zaangażowanym w działania przy granicy.

Upamiętnieni funkcjonariusze Policji Państwowej pochodzący z parafii Kalwaria Pacławska:

Jan Jurysta, starszy posterunkowy Policji Państwowej, syn Józefa i Anieli z Brożyniaków, urodzony 12 lipca 1896 r. w Pacławiu. Ukończył cztery klasy szkoły podstawowej. Od 28 sierpnia 1916 r. do 30 października 1918 r. w armii austriackiej. Następnie od 1 stycznia 1919 r. w Żandarmerii Krajowej w Dobromilu, skąd automatycznie przeszedł do Policji Państwowej po jej utworzeniu na terenie byłej Galicji w grudniu 1919 r. Starszym posterunkowym mianowany 1 marca 1923 r. Odznaczony m.in. Krzyżem Zasługi za Dzielność. W okresie międzywojennym służył m.in. na posterunku w Radawie (powiat jarosławski) i Hrebennem (powiat rawski). Po wkroczeniu Armii Czerwonej aresztowany, przebywał w obozie specjalnym w Ostaszkowie. W kwietniu 1940 r. został zamordowany przez NKWD w Kalininie (obecny Twer), spoczywa w Miednoje na Polskim Cmentarzu Wojennym (Rosja). Pośmiertnie, w 2007 r. mianowany na stopień aspiranta Policji Państwowej.

Edward Misiński, starszy posterunkowy Policji Państwowej, syn Jana i Karoliny, urodzony 6 września 1893 r. w Nowosiółkach. Ukończył cztery klasy szkoły podstawowej. W Policji Państwowej od 1923 r. We wrześniu 1939 r. służbę pełnił w I komisariacie w Stanisławowie. Po wkroczeniu Armii Czerwonej aresztowany, przebywał w obozie specjalnym w Ostaszkowie. W kwietniu 1940 r. został zamordowany przez NKWD w Kalininie (obecny Twer), spoczywa w Miednoje na Polskim Cmentarzu Wojennym (Rosja). Pośmiertnie, w 2007 r. mianowany na stopień aspiranta Policji Państwowej. Odznaczony m.in. Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.