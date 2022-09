Z budynku wydobywał się dym. Z pomocą ruszyli policjant i strażak Data publikacji 29.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Aspirant Marcin Wojtek oraz starszy strażak Przemysław Tide, podczas wspólnego patrolu zauważyli kłęby dymu wydobywające się z jednego z ośrodków wczasowych. W znajdującej się pod budynkiem kotłowni zapaliła się instalacja elektryczna. Dzięki szybkiej akcji mundurowych ugaszono ogień zanim ten rozwinął się w poważny pożar.

Świebodzińscy policjanci i strażacy we wspólnych patrolach na wodzie dbają o bezpieczeństwo tych, którzy swój czas wolny lubią spędzać właśnie nad akwenami. Mundurowi wspólnie patrolują linię brzegową w poszukiwaniu zagrożeń i osób potrzebujących pomocy.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło we wtorek, 27 września 2022 roku, kiedy to dzielnicowy - aspirant Marcin Wojtek oraz starszy strażak Przemysław Tide patrolując jezioro Niesłysz zauważyli kłęby dymu w rejonie jednego z ośrodków wypoczynkowych. Mundurowi natychmiast ruszyli w tamtym kierunku i dostrzegli, że dym wydobywa się z kotłowni pensjonatu. Po zacumowaniu łodzi i dobiegnięciu na miejsce policjant i strażak zaalarmowali dozorcę, a następnie weszli do środka i przy użyciu gaśnic szybko zniwelowali ogień. Okazało się, że zapaleniu uległa instalacja elektryczna. Dzięki szybkiej i skutecznej akcji mundurowych, ogień nie zdążył się jeszcze rozwinąć i stworzyć poważniejszego zagrożenia dla pensjonariuszy.

(KWP w Gorzowie / mw)