Każdego dnia #pomagamyichronimy - policjant po służbie zatrzymał nietrzeźwego kierującego

W niedzielne popołudnie (25 września) w Brzozowcu policjant Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim aspirant Maciej Zawałka był na spacerze ze swoją rodziną. W pewnej chwili zauważył pojazd osobowy marki Opel, który bardzo wolno jechał drogą. Auto miało zniszczony przedni zderzak, a za pojazdem na jezdni znajdowały się ślady wycieku płynów eksploatacyjnych. Chwilę później, policjant, zbliżając się do miejscowego cmentarza, zwrócił uwagę na połamane przęsło ogrodzeniowe, w które najprawdopodobniej uderzył opel. Nie czekając dłużej pobiegł po swoje auto, a później dogonił jadącego opla, blokując mu drogę. Po otwarciu drzwi wyczuł od kierowcy opla bardzo silną woń alkoholu, dlatego natychmiast zabrał mu kluczyki od pojazdu. O całym zdarzeniu poinformował Dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Przybyły na miejsce patrol Policji potwierdził podejrzenia aspiranta Macieja Zawałki. Jak się okazało, kierowca opla, 29-letni mieszkaniec powiatu gorzowskiego miał w swoim organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Mężczyźnie zatrzymano uprawnienia do kierowania pojazdami i przewieziono do komendy celem przeprowadzenia dalszych czynności procesowych. 29-latek za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem. Zgodnie z kodeksem karnym, za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

Lubuscy policjanci każdego dnia udowadniają, że służba w Policji to nie zwykła praca. To misja – służba społeczeństwu i przede wszystkim gotowość, by o każdej porze dnia i nocy móc zareagować. Niezależnie, czy jesteśmy na służbie, czy mamy dzień wolny. Reagujemy na łamanie prawa, porządku publicznego i ratujemy ludzkie życie i zdrowie. Mimo licznych apeli, działań profilaktycznych i prewencyjnych wciąż niestety są osoby, które będąc pod wpływem alkoholu wsiadają za kierownicę samochodu. Są zagrożeniem nie tylko dla siebie, ale także dla pozostałych użytkowników drogi – innych kierowców, rowerzystów czy osób pieszych.