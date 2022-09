Seryjni złodzieje paliwa zostali zatrzymani przez kęckich policjantów Data publikacji 29.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Kętach zatrzymaniem przerwali przestępczą działalność 27-letniego mieszkańca gminy Kęty oraz 28-letniego mieszkańca gminy Wilamowice. Mężczyźni, działając wspólnie na terenie Małopolski i Śląska dopuścili się ponad 50 czynów. Trudnili się kradzieżami paliwa na stacjach paliw oraz włamaniami do przysklepowych wiat z butlami gazowymi. Obaj zatrzymani już trafili do aresztu śledczego.

Przez kilka ostatnich miesięcy na terenie powiatu oświęcimskiego dochodziło do kradzieży paliwa na stacjach paliw, natomiast w ostatnich tygodniach doszło do włamania do przysklepowej wiaty z butlami gazowymi na terenie Nowej Wsi. Pracujący nad sprawami policjanci z kęckiego komisariatu Policji w wyniku przeprowadzonych wielu czynności wykrywczych oraz wnikliwe przeprowadzonej analizie zabezpieczonych dowodów ustalili, że związek z przestępczym procederem ma dwóch mężczyzn, tj.27-latek z gminy Kęty oraz 28-latek z gminy Wilamowice. Policjanci deptali przestępcom po piętach i 20 września br. , tuż po północy, policjanci zatrzymali ich w Kętach, tuż po kradzieży z włamaniem do wiaty z butlami gazowymi. Sprawcy trafili do pomieszczeń dla zatrzymanych w oświęcimskiej komendzie.

Na podstawie zebranych dowodów obaj usłyszeli zarzuty dwóch kradzieży z włamaniem do wiat z butlami gazowymi oraz 50 zarzutów kradzieży paliwa na stacjach paliw znajdujących się na terenie Małopolski i Śląska.

Dwa dni później, 22.04.br., podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, gdzie usłyszeli prokuratorskie zarzuty. Następnie trafili przed oblicze sędziego, który na wniosek prokuratora zastosował wobec nich trzymiesięczny areszt tymczasowy. Jeszcze tego samego dnia podejrzani zostali osadzeni w areszcie śledczym. Za popełnione przestępstwa zatrzymanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci w dalszym ciągu ustalają czy podejrzani mają związek z innymi podobnymi czynami.

(KWP w Krakowie / mw)