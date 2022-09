Ślubowanie nowych policjantów Data publikacji 29.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się ślubowanie nowo przyjętych policjantów. W szeregi kujawsko-pomorskiej policji wstąpiło 47 funkcjonariuszy. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję…” wybrzmiało wczoraj (29.09.22) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy w obecności Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i kadry kierowniczej kujawsko-pomorskiego garnizonu oraz zaproszonych gości. Słowa Roty policjanci powtórzyli za Pierwszym Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosławem Elszkowskim, który przyjął ślubowanie.

Po uroczystej przysiędze jako pierwszy głos zabrał Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz, który zwrócił się do nowych funkcjonariuszy dziękując za „wybranie właśnie tej drogi służby dla naszej Rzeczypospolitej Polskiej, bo to jest służba niełatwa i bardzo zaszczytna… .” Zwrócił się również do rodzin i bliskich, których prosił o wsparcie i zrozumienie. Kończąc zaś jeszcze raz podziękował i pogratulował adeptom, życząc jednocześnie „bezpiecznej służby, sukcesów, awansów i żeby dobro Ojczyzny było na pierwszym miejscu (…), bo musimy o Nią po prostu dbać, jesteśmy do tego powołani… .”

Dalej głos zabrał insp. Mirosław Elszkowski Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, który powitał wszystkich zgromadzonych na uroczystości, po czym zwrócił się do tych, którzy za swą drogę zawodową wybrali służbę w policyjnym mundurze:

- Nadrzędna rzecz z bycia policjantem to służyć ludziom. To rzecz, która powinna Wam przyświecać codziennie, bo my służymy dla kogoś, a nie ludzie są dla nas. Chciałbym, abyście o tym pamiętali (…) Z mojej perspektywy ani dnia nie żałuję, że wybrałem tę ścieżkę zawodową, a awans jednego z policjantów (…) daje również prognostyk tego, że po przyjęciu do tej służby można awansować i odbierać gratulacje, czego Państwu życzę.

Do służby wstąpiło 47 nowych policjantów, którzy trafią do komend miejskich i powiatowych naszego województwa: dwudziestu do Bydgoszczy, sześciu do Torunia, po jednym do Włocławka, Nakła oraz Żnina. Dwunastu funkcjonariuszy zasili szeregi Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy. Teraz przed adeptami policyjnej sztuki szkolenie podstawowe w Szkole Policji w Słupsku, po zakończeniu którego rozpoczną służbę w rodzimych jednostkach.

Nowo przyjętym do służby funkcjonariuszom życzymy satysfakcji, wytrwałości i powodzenia! GRATULUJEMY!