21- latek znęcał się nad yorkiem i zabił go, usłyszał zarzuty i został aresztowany na trzy miesiące Data publikacji 29.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z komisariatu we Wrzeszczu zatrzymali 21-latka z Białegostoku podejrzanego o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad psem i zabicie go. Dodatkowo mężczyzna usłyszał zarzuty za znieważenie policjantów oraz kierowanie gróźb wobec jednego z funkcjonariuszy, w celu zmuszenia go do odstąpienia od czynności zatrzymania. Decyzją sadu sprawca został aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.

W niedzielę, w nocy, policjanci z komisariatu przy ul. Białej odebrali zgłoszenie o tym, że mieszkaniec jednego z bloków we Wrzeszczu zabił psa rasy york. Policjanci pojechali na miejsce i przed wskazanym w zgłoszeniu budynkiem podjęli interwencję wobec 21-latka z Białegostoku podejrzanego o ten czyn. Mężczyzn stał w samej bieliźnie, był pobudzony, a jego zachowanie było irracjonalne. Z uwagi na te okoliczności w asyście funkcjonariuszy sprawca został przewieziony do szpitala. Podczas przyjęcia do palcówki medycznej znieważył on policjantów oraz groził jednemu z nich, chcąc zmusić go do odstąpienia od czynności zatrzymania.

Policjanci wykonali oględziny oraz zabezpieczyli truchło psa, które przekazali do badań weterynaryjnych. Lekarz w swojej opinii określił, że zwierzę doznało między innymi obrażeń głowy, kończyn oraz stłuczenia narządów wewnętrznych, które doprowadziły do jego śmierci.

Na podstawie zebranego przez policjantów materiału dowodowego prokurator przedstawił 21-latkowi zarzuty znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem, które doprowadziło do śmierci psa. Dodatkowo podejrzany odpowie za znieważenie policjantów oraz zmuszanie jednego z nich groźbą do zaniechania czynności zatrzymania. Do sądu wpłynął wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu dla mężczyzny. We wtorek sąd zastosował wobec podejrzanego ten środek zapobiegawczy .

Za zabicie zwierzęcia i znęcania się nad nim ze szczególnym okrucieństwem grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Za stosowanie gróźb bezprawnych w celu zmuszenia funkcjonariusza do zaniechania prawnej czynności służbowej grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Za znieważenie policjanta grozi do roku więzienia.

(KWP w Gdańsku / mw)