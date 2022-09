Dyżurny zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 29.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantem jest się nie tylko w trakcie służby, ale również poza nią. Doskonałym przykładem na potwierdzenie tych słów jest postawa oficera dyżurnego z Chojnickiej komendy, który w drodze na służbę zauważył nietrzeźwego kierującego. Sprawdzenie stanu trzeźwości 75-letniego kierującego fordem wykazało ponad dwa promile alkoholu. Mężczyzna stracił już prawo jazdy i wkrótce ze swojego zachowania będzie się tłumaczyć przed sądem.

W sobotę (24.09.2022) oficer dyżurny z Komendy Powiatowej policji w Chojnicach w drodze na służbę zauważył forda, który jechał całą szerokością drogi. Wzbudziło to podejrzenie policjanta, że kierowca może być pijany. Policjant natychmiast powiadomił o zaistniałej sytuacji oficera dyżurnego i jechał dalej za pojazdem, informując, w jakim kierunku jadą.

Dyżurny natychmiast skierował tam patrol ruchu drogowego. Okazało się, że 75-letni mieszkaniec gminy Chojnice jest nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad dwa promile alkoholu. Interweniujący policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy i sporządzili dokumentację, która trafi do sądu.

Przypominamy, że za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, grozi kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju na okres nie krótszy niż 3 lata oraz orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych. Świadczenie pieniężne może być orzeczone przez sąd nawet do kwoty 60 tysięcy złotych.