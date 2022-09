Nowi policjanci złożyli ślubowanie Data publikacji 29.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 73 nowych policjantów złożyło dzisiaj uroczyste ślubowanie, które przyjął Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Waldemar Wołowiec. Teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami sześciomiesięczny kurs przygotowawczy, po którym rozpoczną służbę w jednostkach mazowieckiego garnizonu Policji.

Dzisiaj na placu przed Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której ślubowało 73 nowo przyjętych funkcjonariuszy Policji. W tej grupie jest 19 kobiet.

Policjantów przywitał Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec. Szef mazowieckich policjantów w słowach skierowanych do nowych funkcjonariuszy podkreślił jak trudna i odpowiedzialna jest to służba. Życzył wszystkim wytrwałości i zrozumienia dla trudów tego zawodu. - Dziękuję Waszym bliskim za wychowanie Was w duchu patriotyzmu i obowiązkowości pomagania innym osobom - podkreślił nadinsp. Wołowiec. Do życzeń komendanta dołączył się ks. Jarosław Rożek - kapelan mazowieckich policjantów, który zapewnił funkcjonariuszy, że otacza ich modlitwą, w ten szczególny dzień, który przypadł 29 września, święto archaniołów Rafała, Gabriela i Michała czyli patrona Polskiej Policji.

Jak mówił Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz: jest to wyjątkowy dzień dla mazowieckiej Policji. Gratuluję podjęcia niełatwej decyzji, ale ważnej decyzji służby dla Polski, dla nas obywateli, by nieść nam pomoc w trudnych chwilach, dbać o bezpieczeństwo naszej ojczyzny - mówił Wicewojewoda Standowicz. - Noszenie policyjnego munduru, to jest coś, co nobilituje i z czego możecie być dumni - mówił Artur Standowicz.

W uroczystości wzięli m.in. udział: Krzysztof Murawski, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu insp. Jakub Gorczyński, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Piotr Janik, przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji - Anna Kwasiborska.

W czasie uroczystego ślubowania odczytano także podziękowania Małgorzaty Hejduk-Gromek, Konsul RP w Sofii, która na ręce nadinspektora Waldemara Wołowca, przesłała podziękowania dla mł. asp. Karola Kszczotka z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Radomiu, za zaangażowanie w czasie pełnienia służby na wybrzeżu Morza Czarnego w Bułgarii.

Nowo przyjęci do mazowieckiej Policji funkcjonariusze zostali wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym spośród szeregu kandydatów. Rekruci musieli przejść przez kilka etapów, obejmujących test wiedzy, ocenę sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską. Dodatkowe punkty kandydaci zyskiwali za posiadane kwalifikacje. Teraz przed nimi sześciomiesięczny kurs przygotowawczy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, pełnić będą służby patrolowe, weryfikując nabytą wcześniej wiedzę. Po odbyciu tego szkolenia wrócą do jednostek terenowych naszego województwa i tam pełnić będą dalszą służbę.

Nabór kandydatów ciągle trwa i już planujemy kolejne przyjęcia. Szczegółowe informacje na temat przyjęć do Policji można znaleźć na stronie mazowiecka.policja.gov.pl w zakładce "służba w policji ".

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu