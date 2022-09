Uroczyste wręczenie Medali za Zasługi dla Policji Data publikacji 29.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj w budynku Komendy Głównej Policji przy ul. Orkana 14 odbyło się uroczyste wręczenie Medali za Zasługi dla Policji. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wręczając odznaczenia przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji podziękował w ten sposób przedstawicielom służb oraz instytucji za codzienną współpracę z formacją.

Medal za Zasługi dla Policji został ustanowiony ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. jako odznaczenie za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Przyznany jest przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgodnie z ustawą odznaczenie to może być nadawane za inicjowanie lub organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw lub wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym oraz podnoszenie sprawności działań Policji swoim postępowaniem, pracą lub służbą.

Podczas dzisiejszej uroczystości Medalem za Zasługi dla Policji odznaczeni zostali m.in. przedstawiciele prokuratury, wojska polskiego oraz innych służb mundurowych, a także przedstawiciele świata nauki, medycy, instytucji, organizacji humanitarnych oraz dyplomatów. Decyzjami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji nadano: złoty Medal za Zasługi dla Policji – 22 osobom, srebrny – 52 osobom oraz brązowy – 129 osobom.

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk dziękując wszystkim gościom przybyłym na uroczystość, podsumował zadania, które przez ostatnie 2,5 roku realizowane były przez funkcjonariuszy polskiej Policji. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że już na początku pandemii przed formacją zostały postawione do realizacji zadania, którym bez doskonałej współpracy z przedstawicielami medycyny oraz innych instytucji trudno byłoby sprostać. Podziękował szczególnie za opiekę lekarską, jaką obdarzeni zostali funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Policji, którzy zachorowali podczas pandemii. Następnie wspomniał o zadaniach wykonywanych przez policjantów wraz z innymi służbami mundurowymi na granicy polsko-białoruskiej oraz o tym, jak wspólnie stawialiśmy im czoła, nie pozwalając na to, aby naruszona została integralność naszego państwa i jego granic. Podkreślił, że był to również czas intensywnej współpracy z polską prokuraturą w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej związanej głównie z przemytem przez nasz kraj nielegalnych imigrantów. Komendant Główny Policji zaznaczył, że również bieżący rok postawił przed nami wyzwania, o których myśleliśmy, że nigdy nie będziemy musieli się z nimi zmierzyć. Wojna w Ukrainie spowodowała nie tylko napływ uchodźców, ale także sprawiła, że musieliśmy stawić czoła innym zagrożeniom, w tym m.in. cyberzagrożeniom. Postawiła też przed polską Policją dodatkowe zadania, którym musieliśmy sprostać - począwszy od wsparcia sprzętowego dla ukraińskich policjantów, po opiekę nad ich rodzinami, które przyjechały do naszego kraju szukać bezpieczeństwa. Komendant Główny Policji wyraził również wdzięczność przedstawicielom nauki za wsparcie pamięci historycznej o bohaterskich policjantach, którzy w 1939 roku zostali zamordowani w Twerze.

- Z tego miejsca chcę podziękować wszystkim, którzy przez ten trudny czas wspierali polską Policję, którzy z nami współpracowali – powiedział na zakończenie gen. insp. Jarosław Szymczyk i dodał: – Tym cenniejsze dla nas, jako policjantów, są te Medale za Zasługi dla Policji, że wszyscy ich dzisiejsi laureaci zostali wskazani przez tych, z którymi na co dzień współpracują. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu wyróżnionym dzisiaj. (…) Równocześnie liczę na to, że nadal będziecie nas wspierać w codziennych zadaniach.

Na zakończenie uroczystości zebrani goście wysłuchali krótkiego koncertu w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji pod batutą kapelmistrza mł. insp. Janusza Trzepizura.

(tekst: BKS KGP, foto: Krzysztof Chrzanowski Gazeta Policyjna)