Złoty i brązowy medal Mistrzostw Policji w podciąganiu na drążku dla lubuskich policjantów Data publikacji 30.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuscy policjanci ponownie udowodnili, że w podciąganiu na drążku są jednymi z najlepszych funkcjonariuszy w kraju. Podczas rozgrywanych w Poznaniu V Mistrzostw Policji w podciąganiu na drążku starszy aspirant Michał Ostaszewski i młodszy aspirant Adrian Rezlerski zdobyli kolejno złoty i brązowy medal. Gratulujemy!

W sierpniu ubiegłego roku pisaliśmy o sukcesie lubuskich policjantów w Mistrzostwach Policji w podciąganiu na drążku. Wówczas do naszego garnizonu trafiły dwa medale – złoty i srebrny. Wszystko to za sprawą młodszego aspiranta Adriana Rezlerskiego z Komisariatu Policji w Lubsku oraz starszego aspiranta Michała Ostaszewskiego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, którzy zajęli kolejno pierwsze i drugie miejsce. Nasi funkcjonariusze zapowiedzieli wtedy, że za rok ponownie powalczą o medale i SŁOWA DOTRZYMALI!

We wtorek (27 września) w Poznaniu odbyły się V Mistrzostwa Policji w podciąganiu na drążku, których organizatorem był Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Oddziałów Prewencji Policji w Poznaniu. W zawodach wystartowało kilkudziesięciu uczestników reprezentujących województwa: mazowieckie, śląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie i wielkopolskie. Podczas mistrzostw obowiązywały ścisłe zasady. Zawodnik rozpoczynał podciąganie od pełnego wyprostu ramion, po komendzie START podciągał się do momentu, aż broda znajdzie się nad drążkiem, a następnie opuszczał się do pełnego wyprostu w stawach łokciowych.

Tym razem podczas mistrzostw najlepszym uczestnikiem okazał się starszy aspirant Michał Ostaszewski, który na drążku podciągnął się 55 razy i poprawił swój ubiegłoroczny rezultat 52 powtórzenia. Świetnie zaprezentował się także młodszy aspirant Adrian Rezlerski, który zajął trzecie miejsce z rezultatem 49 podciągnięć. Adrian uzyskał taki sam wynik jak srebrny medalista z województwa śląskiego, jednak z uwagi na to, że był młodszy od rywala, zgodnie z regulaminem zawodów uplasował się na najniższym stopniu podium. Warto dodać, że tegoroczny medal Adriana jest już jego trzecim „krążkiem” w kolekcji. W 2019 roku brał on udział w II edycji mistrzostw, podczas których zdobył brązowy medal z rezultatem 47 podciągnięć.

Gratulujemy Michałowi i Adrianowi wspaniałych wyników i życzymy powodzenia podczas kolejnych mistrzostw! Obaj nasi reprezentanci zapowiedzieli już, że w przyszłym roku ponownie powalczą o miano najlepszego policjanta w podciąganiu na drążku.

Opracował: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 22.72 MB)