Wspólne ćwiczenia Policji i służb ratowniczych Data publikacji 30.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Na terenie Kopalni Guido i Sztolni Królowej Luiza — największego w kraju podziemnego kompleksu turystyczno-kulturalnego odbyły się ćwiczenia dowódczo-sztabowe. Organizatorem przedsięwzięcia była Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, a jego celem było sprawdzenie współdziałania służb w przypadku zdarzenia kryzysowego mogącego wystąpić pod ziemią. W ćwiczenia, odbywające się m.in. na podziemnych trasach turystycznych kompleksu, była zaangażowana policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe i centralna stacja ratownictwa górniczego.

Scenariusz opracowany przez policjantów z komendy wojewódzkiej w Katowicach zakładał sytuację, która nigdy dotąd nie była ćwiczona w naszym kraju. Wymyślone zdarzenie miało charakter narodowościowo-polityczny, w ramach którego grupa sprawców uprowadziła do autokaru zorganizowaną wycieczkę obcokrajowców. Ci sami napastnicy wcześniej zaminowali infrastrukturę naziemną i podłożyli ładunki wybuchowe pod ziemią, które eksplodowały w momencie, gdy w kopalni znajdowała się wycieczka obcokrajowców. Nie wszystkie zagrożenia i trudności zostały ujęte w założeniach. Wszystko po to, by służby nie miały możliwości przygotowania się na każdy wariant i miały okazję zweryfikować, jakie decyzje i jak szybko zostały podjęte w kryzysowej sytuacji. Jedną z tych trudności był, chociażby brak zasięgu pod ziemią, co znacznie utrudniło kontakt.

Dzięki uprzejmości dyrektora kopalni Guido, możliwe było przeprowadzenie szkolenia w warunkach podziemnych. Służby musiały więc działać w stanie wyżej konieczności i pracować w niełatwych okolicznościach, takich jak, chociażby nieoświetlone korytarze, czy wspomniane wcześniej problemy z łącznością. Z uwagi na infrastrukturę nie można było też wykorzystać części policyjnego sprzętu i zaangażować do pracy pod ziemią policyjnych psów.

W ćwiczenia zaangażowane były następujące służby: Policja (łącznie z oddziałem prewencji, Samodzielnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym, Nieetatową Grupą Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego, negocjatorami), straż pożarna, pogotowie ratunkowe (w tym lotnicze pogotowie ratunkowe) i centralna stacja ratownictwa górniczego.

W tym samym czasie na terenie Kopalni Guido, realizując założenia kampanii „Safe in Poland”, mundurowi z Wydziału Prewencji, Wydziału Ruchu Drogowego i Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz komend miejskich Policji w Zabrzu i Katowicach, zorganizowali działania profilaktyczne. W kierowanej do obywateli Ukrainy oraz młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych nr 42 w Zabrzu akcji, policjantów wspierali przedstawiciele PCK i uczniowie klas mundurowych zabrzańskiego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych. Podczas działań odbyła się prezentacja i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych. Wśród przygotowanych atrakcji znalazło się m.in. duże i małe miasteczko Ruchu Drogowego. Uczestnicy mogli też zobaczyć, w jaki sposób zabezpieczyć ślady kryminalistyczne i poznać specyfikę służby przewodnika psa, a dzięki goglom wirtualnej rzeczywistości odtwarzano filmy o służbie w Policji z serii ”#JestAkcja”. Dzięki przedstawicielom PCK w Zabrzu oraz uczniom klas mundurowych zabrzańskiego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych, uczestnicy mogli natomiast ćwiczyć na fantomach udzielanie pierwszej pomocy.













































































































































Foto: Kopalnia Guido

Foto: Kopalnia Guido

Foto: Kopalnia Guido

Foto: Kopalnia Guido

Foto: Kopalnia Guido

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 48.34 MB)