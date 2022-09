Znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie Data publikacji 30.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z łomżyńskiej patrolówki znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie. Wracając z interwencji udzielili pomocy leżącemu na chodniku mężczyźnie. Okazało się, że miał on atak epilepsji. Dzięki temu 46-latek nie doznał poważniejszych obrażeń i w porę trafił pod opiekę medyków.

Policjanci z łomżyńskiej patrolówki wracając po interwencji do radiowozu, zauważyli w oddali leżącego na chodniku mężczyznę. Od razu podbiegli sprawdzić co się stało. Wszystko wskazywało na to, że mężczyzna ma atak epilepsji. Oprócz tego, że jego ciało drgało, miał on uraz głowy i nie było z nim kontaktu. Mundurowi przytrzymali głowę mężczyźnie i podłożyli pod nią czapkę, aby nie doznał poważniejszych obrażeń. O całej sytuacji powiadomili również dyżurnego, który wezwał załogę karetki pogotowia. Po ataku policjanci ułożyli mężczyznę na boku i monitorowali jego stan do przyjazdu medyków. Jeszcze przed ich przybyciem 46-latek odzyskał świadomość. Wspólnie z ratownikami przenieśli 46-latka na nosze i został on zabrany do szpitala.

(KWP w Białymstoku / sc)

Film Znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie (format mp4 - rozmiar 22.06 MB)