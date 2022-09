Policjanci zabezpieczyli 7 kilogramów narkotyków Data publikacji 30.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału kryminalnego z łęczyckiej komendy zabezpieczyli 92 krzaki konopi indyjskich i ponad pół kilograma suszu marihuany. Plantatorem nielegalnych roślin był 47-latek poszukiwany do obycia kary 2 lat więzienia. Dzięki pracy kryminalnych na czarny rynek nie trafi 7 kilogramów narkotyków. Zatrzymanemu grozi kara nawet do 15 lat więzienia.

Policjanci z wydziału kryminalnego na podstawie listu gończego wydanego przez łódzki sąd od ponad miesiąca poszukiwali 47-letniego mieszkańca powiatu łęczyckiego. Meżczyzna odpowiadał za przestępstwo narkotykowe i nie stawił się do odbycia kary 2 lat więzienia. Wstępne informacje śledczych wskazywały, że poszukiwany ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości poza granicami kraju. Policyjni "poszukiwacze” monitorując sprawę ustalili, że mężczyzna mógł jednak odwiedzić rodzinne strony. Aby potwierdzić te informacje, rankiem 29 września 2022 roku, kryminalni pojechali do jednej z posesji w gminie Witonia. Podczas przeszukania domu zatrzymali poszukiwanego 47-latka, a w pomieszczeniach gospodarczych ujawnili należącą do niego uprawę konopi indyjskich. Znajdowało się tam ponad 40 doniczek z roślinami w rożnej fazie wzrostu, kolejne 50 roślin w fazie suszenia i ponad pół kilograma gotowego suszu marihuany.

Dzięki pracy łęczyckich policjantów na czarny rynek nie trafi 7 kilogramów narkotyków. Plantator nielegalnych konopi trafił do policyjnego aresztu. W związku z wcześniejszym wyrokiem sądu najbliższe 2 lata spędzi w więzieniu. Ponadto odpowie za prowadzenie uprawy oraz wytwarzanie znacznej ilości narkotyków. Za te przestępstwa grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi / mw)