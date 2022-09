Zatrzymany za zabójstwo dwóch kobiet Data publikacji 30.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali 43-latka podejrzanego o zabójstwo dwóch kobiet. Do zbrodni doszło na początku sierpnia tego roku w Gruszewni w powiecie kłobuckim. Mężczyzna usłyszał prokuratorski zarzut zabójstwa, do którego się przyznał. Sprawcy grozi nawet dożywotni pobyt w więzieniu.

O makabrycznej zbrodni informowaliśmy w ubiegłym miesiącu. 9 sierpnia oficer dyżurny kłobuckiej komendy został poinformowany o odnalezieniu ciała kobiety w jednym z domów jednorodzinnych w Gruszewni. O zdarzeniu powiadomiła rodzina. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce oprócz ciała 48-latki, znaleźli też ciało 70-letniej matki kobiety. Już wstępne ustalenia stróżów prawa wskazywały na to, że do śmierci mógł się ktoś przyczynić. Czynności przejęli policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, których wspierali mundurowi z Kłobucka.



Śląscy kryminalni nie mieli wątpliwości, że mają do czynienia ze zbrodnią. Zaczęli szczegółowo analizować ślady, które doprowadziły ich do sprawcy zabójstwa. Okazał się nim 42-latek. Mężczyzna został zatrzymany wczoraj na terenie powiatu kłobuckiego. Nadzorujący śledztwo prokurator z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie przedstawił mu zarzut zabójstwa, do popełnienia którego zatrzymany się przyznał. 42-latek złożył wyjaśnienia w sprawie oraz uczestniczył w wizji lokalnej.

