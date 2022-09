Lubańscy policjanci eskortowali ciężarną kobietę do szpitala Data publikacji 30.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Ogniwa Ruchu Drogowego eskortowali auto z kobietą w zaawansowanej ciąży. Zdenerwowany mężczyzna, zatrzymał się przy patrolu Policji, który pełnił służbę na drodze krajowej numer 30, oznajmiając, że wiezie ciężarną córkę do szpitala. Funkcjonariusze eskortowali samochód z kobietą, pod sam budynek placówki medycznej w Jelenie Górze, gdzie została przekazana w ręce medyków.

Mundurowi z Ogniwa Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu, po raz kolejny udowodnili, że zdrowie i życie ludzkie jest najważniejsze. W tym przypadku każda sekunda była ważna, gdyż eskorta policyjna dotyczyła kobiety w zaawansowanej ciąży.

Funkcjonariusze drogówki pełnili służbę na drodze krajowej numer 30 w kierunku Jeleniej Góry. Po godzinie 16:00 podjechał do nich kierowca osobowego audi, wyraźnie zdenerwowany mężczyzna poprosił o pomoc w jak najszybszym dotarciu do placówki medycznej. Jak się okazała, w pojeździe znajdowała się córka mężczyzny w zaawansowanej ciąży, która uskarżała się na ból. Mundurowi ze względu na zagrożenie zdrowia i życia zarówno matki, jak i dziecka, podjęli decyzje o pilotażu pojazdu do placówki medycznej. Policjanci powiadomili oficera dyżurnego, a następnie, włączając sygnały pojazdu uprzywilejowanego, ruszyli w kierunku szpitala. Do pokonania było 40 kilometrów, a dzięki pomocy mundurowych czas przejazd znacząco się skrócił.

Policjanci wraz z eskortowanym samochodem bez żadnych przeszkód, bezpiecznie dotarli do izby przyjęć szpitala w Jeleniej górze, przekazując przyszłą mamę w ręce lekarzy.

(KWP we Wrocławiu / sc)

Film Lubańscy policjanci eskortowali ciężarną kobietę do szpitala Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Lubańscy policjanci eskortowali ciężarną kobietę do szpitala (format mp4 - rozmiar 20.79 MB)