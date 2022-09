Policjanci transportowali do szpitala rodzącą kobietę Data publikacji 30.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Podczas pełnienia służby policjanci spotykają się z niecodziennymi sytuacjami. Jedna z nich miała miejsce kilka dni temu na al. Andersa, gdy funkcjonariuszy o pomoc poprosiła kobieta, u której rozpoczęła się akcja porodowa. Mundurowi przetransportowali rodzącą do szpitala, gdzie trafiła pod opiekę personelu medycznego.

26 września br. sierżant sztabowy Paweł Szych i aspirant Piotr Midro z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie patrolowali ulice miasta, gdy na alei Andersa zatrzymał ich kierowca wiozący kobietę w zaawansowanej ciąży. Pasażerka twierdziła, że właśnie rozpoczęła się u niej akcja porodowa i pilnie potrzebuje pomocy medycznej. Policjanci zaczęli eskortować samochód do szpitala, ale sytuacja miała miejsce przed godziną 17.00, w mieście panował tak duży ruch, że pojazd poruszający się za radiowozem miał trudności w przebiciu się przez korki mimo policyjnego pilotażu. Policjanci podjęli zatem decyzję o przetransportowaniu rodzącej radiowozem, na co uzyskali zgodę oficera dyżurnego. Kobieta została sprawnie i bezpiecznie przetransportowana do szpitala przy ulicy Ujastek.

Dzięki użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych radiowóz szybko pojawił się przed placówką medyczną, w której rodząca otrzymała fachową pomoc.