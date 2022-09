Szczęśliwy finał poszukiwań 73-letniego grzybiarza Data publikacji 30.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 73-latka, który dzisiaj wybrał się na grzyby. Powiadomieni o zdarzeniu szydłowieccy policjanci wspólnie z dzielnicowymi z Mirca natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Po niespełna dwóch godzinach od zgłoszenia zaginiony mężczyzna został odnaleziony. Mężczyzna nie potrzebowała pomocy medycznej.

Dzisiaj, 30.09. 2022 roku, rano, dyżurny szydłowieckiej komendy został powiadomiony o zaginięciu 73-letniego mieszkańca Radomia. Jak ustalono, mężczyzna wspólnie ze znajomym wybrał się na grzyby w okolice miejscowości Zbijów. Po grzybobraniu mieli spotkać się w umówionym miejscu, jednak 73-latek nie pojawił się. Gdy dłuższy czas nie wracał, zaniepokojony kolega zadzwonił na numer alarmowy. Po otrzymaniu zawiadomienia o zaginięciu policjanci zaczęli szukać mężczyzny. Ze wzglądu na to, że teren znajduje się na pograniczu powiatu szydłowieckiego i starachowickiego, w akcję włączyli również policjanci z posterunku w Mircu. Po niespełna dwóch godzinach od zgłoszenia mężczyzna został odnaleziony. Przemoknięty, zmarznięty ale nie wymagający pomocy medycznej.

Pamiętajmy!

Wychodząc do lasu na grzyby, czy wycieczki pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Osoby starsze, schorowane nie powinny wychodzić do lasu samotnie. Podczas zbierania grzybów łatwo stracić orientację w terenie i zgubić się. Starsze osoby mogą zasłabnąć i potrzebować pomocy. Dbając o ich bezpieczeństwo opiekunowie powinni pamiętać o tych zagrożeniach. Wychodząc do lasu warto zabrać ze sobą towarzysza, który nam wspomoże. Obowiązkowo weźmy ze sobą telefon komórkowy z naładowaną w pełni baterią.

(KWP w Radomiu / mw)