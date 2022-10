#Pomagamyichronimy - Ostrowscy policjanci pomogli starszemu mężczyźnie, który nagle upadł na chodnik Data publikacji 03.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Ostrowscy policjanci byli we właściwym miejscu i czasie, gdy w piątkowe popołudnie podczas patrolu ulicy T. Kościuszki zauważyli starszego mężczyznę nagle upadającego na chodnik. Policjanci udzielili seniorowi pierwszej pomocy do czasu przyjazdu karetki pogotowia.

Ostrowscy policjanci podczas patrolu ulicy Tadeusza Kościuszki zauważyli mężczyznę, który nagle upadł na chodnik trzymając się za klatkę piersiową. Policjanci, widząc to szybko podjechali do mężczyzny, aby udzielić mu pierwszej pomocy. 85-letni mieszkaniec miasta był przytomny, uskarżał się na ból głowy, klatki piersiowej i obojczyka. Policjanci za pośrednictwem dyżurnego ostrowskiej komendy wezwali do seniora karetkę pogotowia ratunkowego, pozostając z mężczyzną do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. 85-latek został przewieziony karetką do szpitala gdzie trafił pod opiekę lekarzy.

Apelujemy, aby nie pozostawać obojętnym, widząc osobę leżącą na ulicy/chodniku. Nagła utrata równowagi może przytrafić się każdemu. Wybranie nr alarmowego 112 może uratować komuś życie, nieważne, czy dana osoba przewróciła się przez alkohol/używki, czy też z powodu choroby.