Zdążyć z pomocą Data publikacji 03.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybka i skuteczna interwencja policjantów ze Zduńskiej Woli, uratowała życie 50-latka, który próbował je sobie odebrać. Pomoc przyszła w ostatniej chwili. Zduńskowolanin ostatecznie trafił pod opiekę medyczną.

1 października 2022 roku w godzinach nocnych, operator numeru alarmowego 112 otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że do fundacji ITAKA, zadzwonił mężczyzna chcący popełnić samobójstwo. Nie chciał podać żadnych swoich danych. Powiedział, że mieszka sam oraz że zażył 30 tabletek uspokajających i już po raz trzeci próbuje popełnić samobójstwo. Umiejętne prowadzenie rozmowy przez pracownika fundacji ITAKA, a także bardzo sprawne działanie policjantów pozwoliły ustalić, że dzwoniący to mieszkaniec województwa łódzkiego. Kiedy pracownik fundacji prowadził z mężczyzną rozmowę, policjanci starali się szczegółowiej ustalić jego miejsce zamieszkania. Była godzina 3:00 w nocy, gdy dyżurny zduńskowolskiej komendy, został poinformowany, że sytuacja dotyczy mieszkańca tego miasta. Zduńskowolscy policjanci ustalili adres i natychmiast pojechali do potrzebującego pomocy. Nie było wątpliwości, że jest w złym stanie psychicznym. Wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Dzięki skoordynowanym działaniom fundacji ITAKA oraz policjantów uratowano ludzkie życie i nie doszło do tragedii.

Policjanci niejednokrotnie pomagają mieszkańcom w trudnych sytuacjach życiowych. Najpierw interweniując, a później inicjując pomoc fachowców z różnych ośrodków, udzielających wsparcia w kryzysie. Przypominamy, że na terenie każdego powiatu znajduje się wiele instytucji między innymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz ośrodki pomocy społecznej czy poradnie psychologiczne, których przedstawiciele są gotowi pomóc w rozwiązaniu trudnych sytuacji życiowych, zanim dojdzie do tragicznych w skutki wydarzeń.

Pomocy i wsparcia na terenie całego kraju udzielają:

22 484 88 01 - Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA

800 70 2222 - Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Szczegółowe informacje na stronach:

https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

https://800121212.pl

https://stopdepresji.pl/

(KWP w Łodzi / kp)