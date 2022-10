Szacunek, rozwaga, ostrożność - zróbmy wszystko, aby piesi byli bezpieczni na drodze Data publikacji 03.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W ostatnich dniach na lubuskich drogach doszło do niebezpiecznych zdarzeń z udziałem osób pieszych. Apelujemy do kierowców o ściągnięcie nogi z gazu, wzmożoną koncentrację i czujność, zwłaszcza w okolicach przejść dla pieszych i warunkach słabej widoczności. Pieszym przypominamy o korzystaniu z elementów odblaskowych oraz o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Do dyspozycji wszystkich uczestników ruchu są lubuscy policjanci, którzy codziennie reagują na niebezpieczne zachowania na drodze, zwłaszcza w okolicach przejść dla pieszych.

Od początku roku na lubuskich drogach doszło do 62 wypadków drogowych z udziałem osób pieszych. W ich wyniku zginęły 4 osoby, a 64 osoby odniosły obrażenia. Policjanci lubuskiej drogówki każdego dnia podejmują działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa osobom pieszym. Najczęstszą przyczyną wypadków z winy kierowców jest nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych. Zbliżając się do niego starajmy zachować się maksymalną czujność i ostrożność. Bardzo niebezpieczne jest również wyprzedzanie na pasach czy omijanie pojazdu, który zatrzymał się, by przepuścić pieszego. Poza terenem zabudowanym, zwłaszcza w warunkach ograniczonej widoczności pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniej prędkości, tak aby móc bezpiecznie zareagować i nie doprowadzić do potrącenia. Odpowiedzialny kierowca to taki, który posiada zdolności do przewidywania sytuacji na drodze. Nie należy zapominać także, że po stronie osób pieszych istnieją obowiązki wynikające nie tylko z przepisów prawa, ale również z rozsądku. Przestrzegamy przed nieostrożnym wchodzeniem na jezdnię, często wprost pod nadjeżdżający pojazd. To główna przyczyna potrąceń z winy osoby pieszej. Równie ostrożni bądźmy przechodząc przez przejście dla pieszych. W tym miejscu mamy pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi pojazdami, ale nie oznacza to, że powinniśmy wbiegać na pasy. Zasada zachowania szczególnej ostrożności dotyczy kierowców, ale nie powinni o niej zapominać również piesi. Równie ważną kwestia jest używanie elementów odblaskowych. Piesi poruszający się po zmroku, poza terenem zabudowanym są zobowiązani do używania elementów odblaskowych, dzięki którym są widoczni dla kierowców ze znacznie większej odległości. Warto „świecić” przykładem i zakładać odblaski jak najczęściej – także w mieście, idąc chodnikiem czy przechodząc przez przejście dla pieszych. Każdy, nawet najmniejszy element odbijający światła reflektorów realnie zwiększa naszą widoczność, a tym samym bezpieczeństwo na drodze.

Kierowcom i osobom pieszym powinien zawsze towarzyszyć wzajemny szacunek. Zazwyczaj bywa tak, że jedna grupa chce drugiej udowodnić swoją „rację”. Skutki tego w wielu przypadkach są niebezpieczne i mogą skończyć się poważnymi obrażeniami ciała, a czasami niestety śmiercią. Dlatego korzystając z drogi postawmy się w sytuacji tych „drugich” i wczujmy się w ich sytuację na jezdni, przejściu dla pieszych czy chodniku. Do dyspozycji kierowców, pieszych i pozostałych uczestników ruchu są lubuscy policjanci. Codzienne starania funkcjonariuszy powinny być wsparte odpowiedzialnością i zdrowym rozsądkiem ze strony wszystkich uczestników ruchu. Mowa tu przede wszystkim o przestrzeganiu przepisów prawa – swoistego fundamentu bezpieczeństwa na drogach.

komisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim