Kobieta zgubiła się w lesie – półtorej godziny później odnaleźli ją policjanci Data publikacji 03.10.2022 Zwykły spacer po lesie może okazać się niebezpieczny, jeżeli nie znamy terenu. Przekonała się o tym kobieta, która straciła orientację i nie potrafiła odnaleźć drogi powrotnej. Sytuacja robiła się niebezpieczna, ponieważ na zewnątrz zapadł już zmrok. Szczęśliwie kobieta miała przy sobie telefon. Wybierając się do lasu, pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa. W lesie szybciej robi się ciemno i łatwo się zgubić, szczególnie jeśli nie znamy rejonu.

Jesienna aura to, między innymi szybciej zapadający zmierzch. Planując wiele rzeczy, jak na przykład spacer lub wycieczkę poza miasto należy brać to pod uwagę. Szczególnie jeśli wybieramy się w miejsce, gdzie nie będzie oświetlenia, ani ludzi – na przykład do lasu na grzyby. Po godzinie 18 zaczyna robić się szaro i zapada zmierzch, w tym samym czasie w lesie jest już naprawdę ciemno. To powoduje, że dużo łatwiej się zgubić, ale i odnieść kontuzję, która uniemożliwi nam samodzielne wyjście. Dlatego należy bezwzględnie przestrzegać kilku zasad bezpieczeństwa:

Pierwsza — nie wybierać się samotnie lub poinformować kogoś gdzie się udajemy i o której planujemy wrócić.

Druga — zabrać ze sobą naładowany telefon i na wszelki wypadek latarkę, butelkę wody oraz ciepłe wierzchnie ubranie (w lesie z pewnością będzie chłodniej).

Trzecia — jeśli nie znamy terenu, nie wchodzić zbyt głęboko w las. Zwróćmy uwagę na punkty orientacyjne, by łatwiej odnaleźć drogę powrotną.

Między innymi dzięki telefonowi komórkowemu udało się odnaleźć kobietę, która zgubiła się w lesie w powiecie świebodzińskim. Policjanci otrzymali prośbę o pomoc od zdesperowanego małżeństwa. Wybrali się oni na grzyby. Niestety nie byli z rejonu Świebodzina i nie znali lasów. W trakcie zbierania rozdzielili się. Kobieta straciła orientację, przez co nie potrafiła odnaleźć drogi powrotnej do miejsca, w którym weszła do lasu. Zgłoszenie było po godzinie 19, na zewnątrz panował już zmrok, a temperatura zaczęła szybko spadać. Na miejsce skierowano dwa patrole policji, które rozpoczęły poszukiwania. Prowadzącym działania był doświadczony w takich sytuacjach aspirant sztabowy Piotr Starkiewicz, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji w Komendzie Powiatowej Policji w Świebodzinie. W trakcie poszukiwań prowadził rozmowę telefoniczną z kobietą. Używając świateł pojazdu, udało się ustalić pozycję kobiety, która w pewnym momencie w oddali zauważyła pojawiające się i gasnące światło. Po niespełna półtorej godzinie od zgłoszenia kobieta była odnaleziona. Znajdowała się 4 kilometry od miejsca, w którym weszła do lasu. Gdyby nie zabrany, naładowany telefon sytuacja mogłaby być bardzo niebezpieczna. Pamiętajmy, aby wycieczki do lasu były prowadzone przede wszystkim z „głową” i zachowaniem podstaw bezpieczeństwa.