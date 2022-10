Areszt dla osób podejrzanych o udział w zabójstwie z 2019 roku Data publikacji 03.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Strzelińscy policjanci przy wsparciu kryminalnych z KWP we Wrocławiu zatrzymali mężczyzn podejrzewanych o dokonanie zabójstwa. Zdarzenie to miało miejsce w 2019 roku, kiedy nagłe zniknięcie mężczyzny zaniepokoiło mieszkańców. Funkcjonariusze podjęli w tej sprawie szeroko zakrojone i wieloaspektowe działania. Przełom nastąpił pod koniec lipca 2022 roku, kiedy na terenie powiatu strzelińskiego ujawniono szczątki ludzkie. Wersje zdarzenia przyjmowane przez śledczych, doprowadziły ich w kierunku podejrzeń, że za zniknięciem stoi trzech mężczyzn. Na podstawie zebranego materiału dowodowego podejrzani usłyszeli zarzut zabójstwa i decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani. Do sprawy zatrzymana została również kobieta, która znając okoliczności śmierci, zataiła prawdę.

Przypomnijmy, że do tajemniczego zaginięcia mężczyzny doszło na terenie powiatu brzeskiego jesienią 2019 roku. Zniknął on nagle, co zaniepokoiło mieszkańców, tym bardziej, że wyłączony był też jego telefon, z którego korzystał na co dzień. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że całe zdarzenie miało tragiczny finał.

Funkcjonariusze podjęli w tej sprawie wiele różnych czynności procesowych i operacyjnych, badając szereg wątków, jednak zaginionego nie udało się odnaleźć. Przełom nastąpił pod koniec lipca 2022 roku, kiedy mieszkaniec powiatu strzelińskiego zawiadomił funkcjonariuszy, że w kompleksie leśnym w gminie Przeworno ujawnił najprawdopodobniej ludzkie szczątki.

Policjanci, którzy przybyli we wskazany w zgłoszeniu rejon, potwierdzili makabryczne znalezisko. Na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratury wykonano oględziny, a ujawnione szczątki na późniejszym etapie poddano wnikliwej analizie w zakładzie medycyny sądowej. Zgromadzony materiał dowodowy wraz z wieloaspektowymi działaniami śledczych pozwoliły powiązać ujawnione szczątki oraz pozostawiony na miejscu zdarzenia materiał biologiczny i ślady kryminalistyczne, ze sprawą zaginionego blisko 3 lata wcześniej mężczyzny.

Wersje zdarzenia przyjmowane przez śledczych na podstawie szczegółowej analizy zgromadzonego materiału dowodowego, doprowadziły ich w kierunku podejrzeń, że za zniknięciem stoi trzech mężczyzn (mieszkańców powiatu brzeskiego). W toku dalszych czynności doszło do akcji jednoczesnego zatrzymania całej trójki. Kilka dni temu, wcześnie rano funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie wspierani przez kolegów z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej jednocześnie weszli do domów wskazanych trzech osób. Zaskoczeni wizytą mundurowych mężczyźni nie stawiali oporu, zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie. Jednocześnie w miejscu zamieszkania zaginionego specjaliści z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu wykonali czynności procesowe, w trakcie których zabezpieczyli kolejne ślady kryminalistyczne.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego, zatrzymani 49, 35 oraz 19–latek usłyszeli zarzut zabójstwa, za co zgodnie z art. 148 Kodeksu karnego grozi im kara pozbawienia wolności do 25 lat. Wobec całej trójki sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu.

Do sprawy została zatrzymana również 40–letnia kobieta, która usłyszała zarzuty za składanie fałszywych zeznań w prowadzonym uprzednio postępowaniu. Odpowie ona również za to, że znając okoliczności śmierci mężczyzny, zataiła prawdę o jego zaginięciu. Decyzją sądu została objęta dozorem policji.

mł. asp. Przemysław Ratajczyk

Źródło: KPP w Strzelinie

asp . Łukasz Porębski

tel . 603 765 940

