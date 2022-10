Ucieczkę przed policjantami zakończył na... radiowozie – został zatrzymany wraz z pasażerem, który posiadał narkotyki Data publikacji 03.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Jeleniogórscy policjanci zatrzymali mieszkańca Legnicy, który próbował uniknąć kontroli drogowej. Skrajnie nieodpowiedzialny mężczyzna będzie odpowiadał przed sądem również za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kolizji. Przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało w jego organizmie ponad promil alkoholu. Uciekinier został zatrzymany przez funkcjonariuszy wraz z pasażerem, który posiadał narkotyki. Obydwaj trafili do policyjnego aresztu. Teraz za swoje czyny odpowiedzą przed sądem.

Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 48-letniego mieszkańca Legnicy podejrzewanego o niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz kolizji. Wraz ze skrajnie nieodpowiedzialnym kierowcą policjanci zatrzymali 29-letniego pasażera podróżującego wraz z uciekinierem. Mężczyzna posiadał bowiem przy sobie narkotyki.

1 października 2022 roku, tuż po północy, policjanci na ul. Cieplickiej w Jeleniej Górze zauważyli pojazd marki BMW na niemieckich numerach rejestracyjnych, którego kierujący na widok radiowozu gwałtownie przyspieszył i próbował zmienić kierunek jazdy. Funkcjonariusze włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, a następnie wydali kierowcy polecenie zatrzymania auta. Ten jednak nie zareagował, tylko zwiększył prędkość i zaczął uciekać.

Mundurowi ruszyli za nim w pościg. W międzyczasie o zdarzeniu powiadomili dyżurnego jeleniogórskiej komendy miejskiej, a do działań włączyły się kolejne patrole. 48-latek uciekając, stwarzał poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, jechał z dużą prędkością, nie stosował się do sygnalizacji świetlnej, zmuszał innych kierujących do hamowania. W pewnym momencie, chcąc uniknąć zatrzymania, uderzył w policyjny radiowóz. Jednak nawet tak desperacki krok nie pomógł mu skutecznie uniknąć spotkania ze stróżami prawa. Chwilę później został zatrzymany.

W trakcie czynności funkcjonariusze wyczuli od niego silną woń alkoholu. Przeprowadzone badanie trzeźwości wykazało ponad promil tej substancji w jego organizmie. Co więcej, policjanci zatrzymali również 29-letniego pasażera podróżującego bmw, który jak się okazało, posiadał przy sobie amfetaminę.

Obecnie mundurowi wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Kierowcy za popełnione czyny grozić może nawet do 5 lat pozbawienia wolności, a pasażer w związku z posiadaniem narkotyków, może trafić do zakładu karnego nawet na 3 lata.

mł. asp. Przemysław Ratajczyk

Źródło: KMP w Jeleniej Górze

podinsp . Edyta Bagrowska

tel. 604 580 490

