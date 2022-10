Zlikwidowane laboratorium narkotyków na Dolnym Śląsku Data publikacji 04.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci CBŚP zlikwidowali laboratorium bardzo niebezpiecznej substancji, jaką jest metamfetamina. Do sprawy zatrzymano dwóch tzw. chemików, zabezpieczono urządzenia i substancje niezbędne do produkcji narkotyku oraz przejęto metamfetaminę. Okoliczności śledztwa wyjaśnia Prokuratura Rejonowa w Lubaniu.

Policjanci z Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji dotarli do miejsca w powiecie lubańskim, gdzie produkowana była metamfetamina. Narkotyk wytwarzano z pseudoefedryny tzw. metodą czeską. W jednym z pomieszczeń gospodarczych na terenie prywatnej posesji, za starymi, nieużywanymi meblami i innymi urządzeniami znajdowało się ukryte wejście do kolejnego pomieszczenia, w którym znajdowało się laboratorium. W zakamuflowanym pomieszczeniu znajdowała się kompletna linia służąca do produkcji metamfetaminy, wentylacja, odpowiednie oświetlenie oraz pojemniki z odczynnikami chemicznymi i prekursorami służącymi do wytwarzania narkotyku. Podczas akcji zabezpieczono około 900 ml metamfetaminy oraz kilkadziesiąt litrów substancji niezbędnych do produkcji narkotyku. Przejęte substancje poddawane są dokładnej analizie w Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Śledczy szacują, że w zlikwidowanym laboratorium można było produkować co najmniej kilogram matemfetaminy tygodniowo, a nielegalny proceder mógł trwać od blisko 2 lat. Warto zaznaczyć, że kilogram metamfetaminy na czarnym rynku wart jest około 180 tys. zł.

Do sprawy zatrzymano dwóch mężczyzn, którym w Prokuraturze Rejonowej w Lubaniu przedstawiono zarzuty wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych. Decyzją sądu zostali oni tymczasowo aresztowani.

Zgodnie z przepisami prawa zbrodnia jest zagrożona karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 30.78 MB)