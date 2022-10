Seniorka straciła oszczędności życia. Policjanci zatrzymali oszusta Data publikacji 04.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 72-latka podejrzanego o udział w oszustwie. Zatrzymany mężczyzna w całym procederze pełnił rolę tak zwanego „odbieraka”. Mieszkanka Kożuchowa straciła przez niego ponad 60 tysięcy złotych. Sąd Rejonowy w Nowej Soli, na wniosek prokuratora, zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Przestępstwo to jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa nadal pozostaje rozwojowa.

W czerwcu tego roku funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli otrzymali zgłoszenie od mieszkanki Kożuchowa, że została ona oszukana. Niestety scenariusz tej historii jest podobny do wielu innych. Pomimo licznych ostrzeżeń Policji, tym razem oszuści zyskali ponad 60 tysięcy złotych. Do 86-latki zadzwoniła osoba nakłaniająca do inwestycji w kredyt bankowy, dzięki któremu rzekomo córka poszkodowanej miałaby mieć spore zyski. Kobieta uwierzyła w opowieść i chwilę po zakończonej rozmowie, zjawił się u niej mężczyzna, któremu przekazała ponad 60 tysięcy złotych. Gdy kobieta zorientowała, że została oszukana powiadomiła Policję. Do sprawy namierzenia oszusta włączyli się nowosolscy kryminalni. Wnikliwa praca operacyjna pozwoliła na wytypowanie podejrzanego w tej sprawie mężczyznę. Ustalono, że z oszustwem może mieć związek mieszkaniec województwa dolnośląskiego. Kilka dni temu mężczyzna został zatrzymany. Policjanci ustalili, że w grupie oszustów pełnił rolę „odbieraka”, czyli osoby, która odbiera pieniądze od pokrzywdzonego. Funkcjonariusze znaleźli u podejrzanego środki pieniężne, które zostały zabezpieczone do sprawy.

Zatrzymany trafił do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut oszustwa. Sąd Rejonowy w Nowej Soli, na wniosek prokuratora, zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sprawa jest rozwojowa. Teraz trwa praca nad ustalaniem jego wspólników.

Policjanci kolejny raz apelują, żeby nie ufać osobom obcym. NIE przekazujmy im żadnej gotówki!

Co robić aby nie stać się ofiarą oszustwa?

- W sytuacjach wzbudzających podejrzenia, że ktoś chce nas oszukać należy kontaktować się z Policją, dzwoniąc na numer alarmowy 112, przekazując jak najwięcej zapamiętanych szczegółów;

- Bądź ostrożny w kontakcie z nieznajomym;

- Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz. Nie ufaj osobom, które telefonicznie podają się za krewnych;

- Zawsze potwierdzaj prośbę o pomoc;

- Wszelkie telefoniczne prośby o pomoc, w tym także z zagranicy grożą utratą pieniędzy;

- Nigdy nie ulegaj presji czasu, którą wywierają oszuści!

młodszy aspirant Justyna Sęczkowska

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli

