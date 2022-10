4 tysiące złotych mandatu za niebezpieczne wyprzedzanie Data publikacji 04.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z podlaskiej grupy Speed ukarali 54-latka mandatem w wysokości 4 tysięcy złotych. Obywatel Estonii kierując manem wyprzedzał na skrzyżowaniu, przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia i na odcinku drogi, gdzie obowiązuje zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe. Do niebezpiecznego manewru doszło na krajowej "ósemce", w rejonie miejscowości Dryga.

Do niebezpiecznego wyprzedzania doszło na krajowej "ósemce" w rejonie Drygi, w powiecie sokólskim. Kamera nieoznakowanego radiowozu policjantów z grupy Speed zarejestrowała, jak kierowca tira wyprzedza busa na skrzyżowaniu i lekceważy zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe. Kontynuuje ten manewr dojeżdżając aż do wierzchołka wzniesienia. Chwilę po zdarzeniu man został zatrzymany do kontroli, a jego kierowca przekonał się o konsekwencjach nieprawidłowego wyprzedzania. Siedzący za kierownicą 54-letni obywatel Estonii został ukarany mandatem w wysokości 4 tysięcy złotych.

To już kolejny przykład niebezpiecznego zachowania kierowcy na krajowej "ósemce" między Białymstokiem a Augustowem. W przeszłości dochodziło na tej drodze do wielu śmiertelnych wypadków. W związku z tym policjanci z podlaskiej grupy Speed właśnie na niej tak często pełnią służbę, skupiając głównie uwagę na zatrzymywaniu piratów drogowych.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 45.7 MB)