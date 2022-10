Policjanci pomogli wychłodzonej seniorce Data publikacji 04.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Reakcja świadka i skuteczne działanie policjantów z libiąskiego zapobiegły tragedii. Funkcjonariusze pomogli 78-letniej kobiecie i uchronili ją przed wychłodzeniem. Kobieta poruszała się ulicą w ubraniu nieadekwatnym do warunków panujących na zewnątrz miała na sobie lekkie ubranie w postaci piżamy, kapci i lekkiej kurtki. Nie potrafiła powiedzieć policjantom, gdzie mieszka i jak się nazywa. Na komisariacie do czasu przybycia załogi pogotowia ratunkowego funkcjonariusze opiekowali się seniorką przede wszystkim zapewniając jej ciepło.

3 października br. w godzinach rannych policjanci Komisariatu Policji w Libiążu zostali powiadomieni przez mieszkankę Libiąża, że ulicą idzie seniorka, która najprawdopodobniej nie wie, gdzie się znajduje. Policjanci natychmiast ruszyli w kierunku wyziębionej i nieadekwatnie ubranej do pory roku kobiety. Seniorka była wystraszona i zmarznięta, nie była w stanie powiedzieć policjantom, gdzie mieszka i jak się nazywa. Bardzo się denerwowała, uspokajał ją tylko dotyk i uścisk ręki. Funkcjonariusze zabrali kobietę do komisariatu, gdzie do czasu przyjazdu załogi ratownictwa medycznego zadbali o jej bezpieczeństwo. Podczas udzielania pomocy przedmedycznej przez zespół ratownictwa pod komisariat przybyła rodzina kobiety, która była roztrzęsiona jej zaginięciem — bliscy poszukiwali seniorkę od ponad 30 minut. Po zbadaniu zdezorientowaną starszą kobietę ratownicy medyczni przekazali pod opiekę rodzinie.

Nie przechodźmy obojętnie wobec osób, które potrzebują pomocy np. leżących w parkach czy na działkach, czy osobę spacerującą w ubraniu nieadekwatnym do warunków panujących na zewnątrz. Widząc osobę narażoną na wychłodzenie pomóżmy jej i nie bądźmy obojętni. Każdego roku na terenie kraju odnotowuje się przypadki zgonów osób, których przyczyną było nadmierne wychłodzenie organizmu.

Jeśli nie możemy pomóc sami, to bez wahania dzwońmy w takich sytuacjach na numer alarmowy 112, telefon możemy wykonać anonimowo.

Najważniejsze jest to, by dokładnie opisać miejsce przebywania zagrożonej wychłodzeniem osoby.