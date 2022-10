Martwisz się, że twoja najbliższa osoba się zgubiła? Nie czekaj, zgłoś jej zaginięcie Data publikacji 04.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Co roku opolscy policjanci podejmują kilkanaście interwencji związanych z zaginięciem osoby. Starsza kobieta, która nie wróciła ze spaceru z psem, zagubiony podczas grzybobrania mężczyzna, stracone z oczu na placu zabaw dziecko - to tylko kilka przykładów poszukiwań, z jakimi mamy do czynienia na co dzień. W każdym przypadku istotną rolę odgrywa czas, jaki minął od utracenia kontaktu z bliską nam osobą. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych elementów, które odgrywają kluczową rolę podczas poszukiwań za osobą zaginioną.

Aktualnie trwa sezon jesienny, a dla wielu z nas oznacza to czas grzybobrania. Każdego roku otrzymujemy zgłoszenia, z których wynika, że ktoś zgubił się w lesie. Jednak to nie jedyny rodzaj zaginięć, z jakimi spotykamy się w codziennej służbie. Dziecko, które rodzic na chwilę stracił z oczu podczas zabawy w parku. Senior, który wyszedł na moment do sklepu i od kilku godzin nie powrócił do swojego miejsca zamieszkania. Nastolatek, który wyjechał na wycieczkę rowerową z rówieśnikami i nie wrócił do domu o umówionej porze. To tylko kilka przykładów poszukiwań, z jakimi mamy do czynienia na co dzień. W każdym z nich najważniejszą rolę odgrywa czas.

Pamiętaj, by nigdy nie wahać się ze zgłoszeniem zaginięcia osoby na Policji. Nie musisz czekać 24 godziny na zgłoszenie zaginięcia! Niezwłocznie zadzwoń na numer alarmowy 112 lub udaj się do najbliższej jednostki Policji. Funkcjonariusz przyjmie od Ciebie zgłoszenie niezależnie od tego ile czasu upłynęło od stwierdzenia zaginięcia osoby. W przypadku rozpoczęcia poszukiwań ważna jest każda sekunda.

Poniżej przedstawiamy kilka elementów, które są niezwykle istotne, gdy dojdzie do zaginięcia bliskiej nam osoby:

1. Będąc w jednostce Policji lub rozmawiając telefonicznie z funkcjonariuszem przekaż pełne dane oraz cechy charakterystyczne osoby zaginionej. Jeśli zgłaszasz zawiadomienie w jednostce Policji zabierz ze sobą jak najbardziej aktualne zdjęcie zaginionego (może być również zdjęcie w telefonie), co umożliwi szybkie podanie rysopisu osoby zaginionej funkcjonariuszowi Policji. Podaj dokładny ubiór zaginionego, w jakim ostatnio go widziałeś, a także cechy charakterystyczne ( np. blizny, tatuaże, charakterystyczny sposób chodzenia) oraz środek transportu, jakim najczęściej się porusza.

2. Ustal, gdzie w ostatnich dniach najczęściej przebywała zaginiona osoba, czy miała ulubione miejsca, w których chętnie spędzała czas sama. Wymień również osoby, u których zaginiona osoba mogła szukać schronienia oraz podaj dane osób, z którymi jest w stałym kontakcie.

3. Zastanów się, czy w ostatnim czasie zaginiona osoba, nie przejawiała niecodziennych zachowań, czy nie mówiła o wyjeździe, rozpoczęciu życia na nowo. Jeśli tak, natychmiast poinformuj o tym funkcjonariusza przyjmującego zgłoszenie.

4. Przekaż policjantowi informacje o istotnych chorobach osoby zaginionej, takich jak np. demencja, depresja, zaburzenia osobowości, cukrzyca.

5. Zastanów się, czy bliska osoba kiedykolwiek znikała na kilka dni bez słowa, czy zaginęła już kiedykolwiek wcześniej. Jeśli tak, poinformuj o tym policjanta przyjmującego zgłoszenie.