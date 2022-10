Policjanci pomogli kobiecie, która doznała ataku epilepsji Data publikacji 04.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi pomogli chorej na epilepsję. Kobieta zasłabła na przystanku Piotrkowska Centrum w Łodzi. Mundurowi udzielili jej pierwszej pomocy przedmedycznej i przekazali pod opiekę lekarzy.

29 września 2022 roku w centrum Łodzi do trzech funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, pełniących służbę w patrolu pieszym podbiegła kobieta, która poinformowała, że stojąca obok niej osoba źle się czuje. Mundurowi natychmiast podjęli interwencję. Ustalili, że potrzebująca pomocy kobieta choruje na epilepsję i właśnie przyjęła leki. Szybko okazało się jednak, że ma ona właśnie atak padaczki. Funkcjonariusze przystąpili do udzielania jej pomocy. Jednocześnie wezwali patrol zmotoryzowany i karetkę pogotowia. Do czasu przybycia personelu medycznego przytrzymywali chorej głowę, aby w trakcie ataku nie doznała urazu oraz nieprzerwanie monitorowali jej czynności życiowe. Dzięki szybkiej reakcji mieszkanki Łodzi i policjantów udało się zapobiec tragedii i pomóc chorej kobiecie.

Na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi wpłynęło podziękowanie za zaangażowanie i profesjonalizm dla funkcjonariuszy, którzy brali udział w tej interwencji: posterunkowego Damiana Miszteli, posterunkowego Natanaela Gorącego i posterunkowego Mariusza Polewczyka.