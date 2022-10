Każdego dnia #POMAGAMYICHRONIMY Data publikacji 04.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wystarczyła chwila nieuwagi i starsza mieszkanka Wrocławia nie potrafiła o własnych siłach wstać i kontynuować spaceru – na szczęście w pobliżu byli funkcjonariusze ruchu drogowego i błyskawicznie udzielili seniorce pomocy. Opatrzyli powstałe na głowie starszej kobiety rany i do czasu przyjazdu pogotowia monitorowi jej stan zdrowia. To był ludzki odruch, na który powinien zdecydować się każdy świadek podobnego zdarzenia – nie bójmy się pomagać! Czasem niewielki wysiłek z naszej strony może uratować życie innemu człowiekowi.

Dolnośląscy policjanci rozpoczynając służbę nigdy nie wiedzą z jakimi sytuacjami będą się zmagać, natomiast wiedzą na pewno, że będą Chronić i Pomagać. Wiele już razy funkcjonariusze z Dolnego Śląska udowodnili, że na ich pomoc zawsze można liczyć i że nie odwrócą głowy kiedy komuś dzieje się krzywda.

Tym razem to 79-letnia wrocławianka potrzebowała pomocy, bowiem zbliżając się do przejazdu tramwajowego, przestraszyła się nadjeżdżającego pojazdu po czym cofając potknęła się i upadła na chodnik. Zauważyli tą sytuację funkcjonariusze dolnośląskiej grupy SPEED, którzy w tym samym czasie na pasie ruchu tuż obok, czekali na zmianę sygnalizacji świetlnej. Nie zastanawiając się nad dalszym rozwojem sytuacji policjanci natychmiast podbiegli, by pomóc seniorce.

Okazało się, że obrażenia powstałe na skutek upadku nie były małe, kobieta miała ranę głowy i uskarżała się na ból całej ręki. Nie miała też wystarczająco siły, by samodzielnie się podnieść. Funkcjonariusze powiadomili o zdarzeniu operatora numeru alarmowego i oczekując na przyjazd karetki zaopiekowali się kobietą. Opatrzyli powstałe rany i monitorowali jej stan zdrowia oraz wspierali rozmową. Oczekując na medyków policjanci skontaktowali się z wnukiem seniorki informując o zdarzeniu i przekazując niezbędne informacje na temat stanu zdrowia kobiety.

Nie bójmy się pomagać! Czasami wystarczy niewielki wysiłek z naszej strony, aby pomóc innemu człowiekowi, a nawet uratować mu życie!

asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródło: Wydział Ruchu Drogowego KWP we Wrocławiu

