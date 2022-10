Poddębicki policjant mistrzem świata w karate Data publikacji 05.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierżant Michał Czechowicz, policjant z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, po raz kolejny pokazał na co go stać. Został Mistrzem Świata w Karate Kontaktowym. To jeden z wielu sukcesów, które funkcjonariusz ma na swoim sportowym koncie.

Mistrzostwa Świata Karate UWK odbywały się w Szczecinie od 16 do 18 września 2022 roku. W tych zawodach wziął udział poddębicki policjant sierżant Michał Czechowicz. Wywalczył tytuł Mistrza Świata w Karate Kontaktowym w wadze do 80 kilogramów. Ponadto wspólnie z drużyną zajął I miejsce w Kumite Ippon Shobu w karate Generalnym i II miejsce w Kumite Rotation w Karate Generalnym. Po tych osiągnięciach nie spoczął na laurach. Już 2 października 2022 roku w IV Pucharze Polski UWK w Łęczycy wywalczył I miejsce w Kumite Kontaktowym i I miejsce w Kumite Drużynowym Rotation. W roku 2020 na Mistrzostwach Świata zdobył złoty medal, a w 2021 roku podczas Mistrzostw Polski Karate UWK zdobył srebrny medal w karate kontaktowym.

Michał Czechowicz jest członkiem Kadry Narodowej w Karate Kontaktowym, Tradycyjnym i Generalnym. Jest także aktualnym Mistrzem Polski w Karate Profesjonalnym. Policjant rozpoczął swoją przygodę z karate jako 18-letni chłopak. Zachwyciła go kontaktowa dyscyplina pochodząca z Japonii. Zaangażowanie i oddanie szybko zaowocowały sukcesami. To dowód, że warto robić to, co się lubi i mieć z tego satysfakcję. Rozwijając swoje zainteresowania można naprawdę wiele osiągnąć. Dzięki ciężkiej pracy i samodyscyplinie Michał spełnił swoje marzenia, jednak nie zamierza na tym poprzestać. Trener Michała zapewnia: „Jest naprawdę dobry, ma jak to my mówimy instynkt walki. A niewielu go posiada! Nie ma sobie równych”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy Michałowi dalszych sukcesów sportowych i zawodowych.

(KWP w Łodzi / kp)