Szczęśliwy finał poszukiwań 13-latka. Policjanci odnaleźli go ponad 200 km od domu Data publikacji 05.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Szeroko zakrojone poszukiwania Policji, przy wsparciu innych służb oraz grup poszukiwawczych prowadzone były za 13-letnim chłopcem, który udał się na turniej sportowy i zaginął. Funkcjonariusze jednocześnie z poszukiwaniami prowadzili ustalenia co do charakteru zaginięcia. Informacje świebodzińskich Policjantów, co do możliwego miejsca pobytu chłopca na bieżąco weryfikowali policjanci z Wałbrzycha. Wspólne działania pozwoliły odnaleźć chłopca całego i zdrowego.

Poszukiwania osób zaginionych to jeden z nieodłącznych elementów policyjnej służby. Jest ona zazwyczaj prowadzona wielotorowo, ponieważ w początkowym etapie nie można założyć tylko jednego scenariusza. Część policjantów sprawdza rejon domu osoby zaginionej oraz miejsca, gdzie ostatnio była widziana. Sprawdzane są obszary leśne oraz akweny. Tu zawsze możemy liczyć na wsparcie innych służb oraz w wielu przypadkach niezawodowych grup. Współpracują z nami Państwowa Straż Pożarna oraz wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne z powiatu świebodzińskiego. To ludzie, którzy bezinteresownie, bez względu na porę dnia lub nocy czy warunki pogodowe przyjeżdżają, by pomóc w poszukiwaniach. Wyspecjalizowane grupy z psami do poszukiwań jak Cywilna Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza ze Zbąszynka czy Grupa Poszukiwawcza z Ochotniczej Straży Pożarnej Jarogniewice oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Policjanci sprawdzają również monitoring, prowadzą wywiad wśród mieszkańców, próbując ustalić charakter zaginięcia i możliwe miejsce przebywania.



W poniedziałek (3 października) w godzinach wieczornych (około 21) do świebodzińskiej Komendy Powiatowej Policji wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 13-latka. W zgłoszeniu otrzymano informację, że chłopiec miał wyjechać na turniej, który tak naprawdę się nie odbył. Szeroko zakrojone działania poszukiwawcze prowadzone były do późnych godzin nocnych. Następnego dnia kontynuowano je od świtu, w tym z użyciem śmigłowca z urządzeniem sprawdzającym teren w podczerwieni. Zarówno w poniedziałek jak i we wtorek w poszukiwaniach uczestniczyli Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Policjanci rozpytywali uczniów i mieszkańców. Udało się ustalić, że mógł być to zaplanowany wyjazd młodzieńca. Dalsze ustalenia i praca funkcjonariuszy doprowadziły do wytypowania osób, do których chłopiec mógł się udać. Miejscem tym był Wałbrzych, ponad 200 kilometrów od miejsca zamieszkania. Po nawiązaniu kontaktu z policjantami z Wałbrzycha, którzy w sposób błyskawiczny weryfikowali ustalenia świebodzińskich policjantów, udało się odnaleźć 13-latka całego i zdrowego.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w poszukiwania. Dzięki wielokrotnym udostępnieniom na portalach społecznościowych, informacje o zaginięciach procentują przekazywaniem do nas kluczowych dla odnalezienia informacji.

aspirant Marcin Ruciński

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie