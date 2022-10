Policjant oddał szpik dla chorego dziecka. #PomagamyiChronimy Data publikacji 05.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Młodszy aspirant Łukasz Szeląg z Komisariatu Policji w Sławie podarował innemu człowiekowi najcenniejszy dar - szansę na życie. Mundurowy rok temu zarejestrował się w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego. Niedawno dowiedział się, że może zostać niespokrewnionym dawcą szpiku dla genetycznego bliźniaka. Policjant nie wahał się ani przez chwilę. Dziś jest już po zabiegu. Wzorem naszego kolegi zachęcamy wszystkich do rejestracji w bazie dawców szpiku.

Młodszy aspirant Łukasz Szeląg pełni służbę w Komisariacie Policji w Sławie. Od prawie dwóch lat jest dzielnicowym. Na co dzień utrzymuje bezpośredni kontakt ze społecznością lokalną swojego rejonu, rozpoznaje ich potrzeby i oczekiwania w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak i publicznego. Diagnozuje również wspólnie z mieszkańcami lokalne problemy, ustalając ich przyczyny i pomagając w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania. Policjant pomaga również po służbie. Od 15 lat regularnie oddaje krew dla potrzebujących, a rok temu zarejestrował się w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego w Fundacji DKMS.

Niedawno stróż prawa dowiedział się, że może zostać dawcą szpiku kostnego dla chorego dziecka do lat 6 pochodzącego z Wielkiej Brytanii. Odpowiedź mogła być tylko jedna. Młodszy aspirant Łukasz Szeląg potwierdził chęć pozostania dawcą. Po przejściu badań, które sprawdziły jego aktualny stan zdrowia, kilka dni temu trafił do kliniki. Wczoraj z jego krwi pobrano szpik kostny, który teraz będzie szansą na uratowanie życie chorego dziecka. Policjant stwierdził, że cały zabieg był bezbolesny i nie wymagał od niego żadnego wysiłku, a szpik kostny może pomóc innemu człowiekowi. Dlatego zachęca każdego do zarejestrowania się w bazie potencjalnych dawców szpiku.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / sc)