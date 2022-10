Ukradli lawetę z koparką o wartości 108 tysięcy złotych. Mienie odzyskane, a sprawcy zatrzymani Data publikacji 05.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Jeleniogórscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o kradzież lawety, na której znajdowała się koparka. Do przestępstwa doszło na terenie jednej z jeleniogórskich firm, a wartość skradzionego mienia właściciel oszacował na 108 tysięcy złotych. Bus, którym przyjechali sprawcy został wcześniej oklejony czarną folią, co uniemożliwiło otwieranie drzwi. Mężczyzna, który podpinał lawetę do busa opuścił go przez okno. Teraz za popełniony czyn odpowiedzą oni przed sądem, a grozić im może nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali dwóch mieszkańców powiatu jaworskiego w wieku 42 i 31 oraz 35-letniego mieszkańca powiatu świdnickiego podejrzanych o kradzież.

Jak ustalili funkcjonariusze, do zdarzenia doszło na terenie jednej z jeleniogórskich firm. Mężczyźni ukradli lawetę, na której znajdowała się koparka. Wartość skradzionego mienia właściciel oszacował na 108 tysięcy złotych. Zatrzymani w celu uniemożliwienia identyfikacji busa, którym podjechali na teren firmy, okleili go czarną folią na tyle skutecznie, że zablokowali drzwi, dlatego jeden z mężczyzn, aby podpiąć lawetę do pojazdu, zmuszony był wyjść przez okno.

Pokrzywdzony o zdarzeniu powiadomił Policję. Funkcjonariusze, prowadząc czynności w tej sprawie na podstawie analizy nagrań z kamer oraz zebranych informacji już po dwóch godzinach zatrzymali mężczyzn podejrzewanych o ten czyn na terenie innego powiatu i odzyskali skradzione mienie. Obecnie policjanci wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy.

Mężczyźni zostali zatrzymani w policyjnym areszcie. Teraz za popełnione przestępstwo odpowiedzą przed sądem, a grozić im może nawet do 5 lat pozbawienia wolności. 42-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące, 31-latek trafił również do aresztu śledczego, gdyż miał do odbycia karę pozbawienia wolności w wymiarze 7 miesięcy za inne czyny, a 35-latek został objęty dozorem policyjnym.

( KWP we Wrocławiu / kp)

