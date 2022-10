Nietrzeźwy kierujący próbował potrącić policjanta Data publikacji 05.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Skrajną nieodpowiedzialnością wykazał się 26-latek, który kierował audi mając 2 promile alkoholu w organizmie i próbował potrącić policjanta. Mężczyzna został zatrzymany. Stracił już uprawnienia do kierowania, a teraz grozi mu kara do 10 lat więzienia.

W niedzielę, 2 października 2022 roku tuż po godzinie 17.00 w Walewicach policjanci z łowickiej drogówki próbowali zatrzymać do kontroli drogowej kierującego audi, który przekroczył dopuszczalną prędkość. Podjeżdżając do policjantów mężczyzna gwałtownie skręcił kierownicą w stronę jednego z mundurowych próbując go potrącić. Następnie zaczął uciekać. Funkcjonariusze używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych ruszyli w pościg za kierującym. Gdy mężczyzna wjechał na teren jednej z posesji w Walewicach został zatrzymany przez policjantów.

Samochodem kierował 26-letni mieszkaniec Kutna. Okazało się, że był nietrzeźwy, miał 2 promile alkoholu w organizmie. Kutnianin stracił już uprawnienia do kierowania. Odpowie teraz za czynną napaść na funkcjonariusza policji, niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz kierowanie w stanie nietrzeźwości. Za te przestępstwa mężczyźnie grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec podejrzanego policyjny dozór.

Ponownie apelujemy o rozsądek! Wsiadanie za kierownicę pod wpływem alkoholu to brak odpowiedzialności i może doprowadzić do tragedii. Pijany za kierownicą stanowi zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i przewożonych pasażerów oraz innych użytkowników dróg.

(KWP w Łodzi / sc)