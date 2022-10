Rozbity gang, zlikwidowana fabryka papierosów i 2 krajalnie tytoniu – akcja CBŚP, SG i KAS Data publikacji 06.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze CBŚP, SG i KAS zlikwidowali fabrykę papierosów, dwie krajalnie tytoniu oraz przejęli urządzenia i maszyny warte kilkaset tys. zł, blisko 10 ton tytoniu oraz prawie 318 tys. papierosów. Szacunkowa wartość zabezpieczonego towaru wynosi ponad 7 mln. zł. Do sprawy zatrzymano 11 osób, którym w Prokuraturze Okręgowej we Włocławku przedstawiono zarzuty.

Sprawa zaczęła się kilka miesięcy temu, kiedy okazało się, że poszczególnymi członkami zorganizowanej grupy przestępczej zainteresowani byli funkcjonariusze różnych służb. W efekcie połączono siły i dzięki współpracy policjantów z Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji, funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i Placówki Straży Granicznej w Elblągu Morskiego Oddziału Straży Granicznej rozbito gang zajmujący się przestępczością akcyzową.

W ubiegły czwartek nad ranem funkcjonariusze przeprowadzili działania na terenie województw łódzkiego i kujawsko-pomorskiego. W jednym z budynków gospodarczych na prywatnej posesji funkcjonariusze odkryli i zlikwidowali linię technologiczną służącą do produkcji papierosów. Na dwóch kolejnych posesjach ujawniono dwie krajalnie tytoniu. Łącznie zabezpieczono ponad 8,5 tony krajanki tytoniowej, 1,2 tony suszu tytoniowego oraz blisko 318 tys. sztuk wyprodukowanych już papierosów. Przejęto także urządzenia służące do produkcji papierosów oraz rozdrabniania tytoniu, opakowania, filtry, bibuły, okleiny i inne rzeczy niezbędne do produkcji papierosów, a także zabezpieczono 116 tys. zł w gotówce.

W trakcie realizacji zatrzymano 11 mężczyzn, których doprowadzono do Prokuratury Okręgowej we Włocławku. Dwóch z nich usłyszało zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, ośmiu zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym wytwarzaniem wyrobów tytoniowych oraz popełnienia przestępstwa przeciwko obowiązkom podatkowym. Jednemu zatrzymanemu ogłoszono zarzut pomocnictwa w popełnianiu przestępstw karno-skarbowych.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd podjął decyzję o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec 4 osób, pozostałych zatrzymanych objęto policyjnym dozorem.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Materiał foto/video: CBŚP, SG i KAS