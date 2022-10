Ratunek nadszedł w porę. Policjanci ze szczecineckiej drogówki udzielili pomocy rannemu mężczyźnie Data publikacji 06.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki błyskawicznej interwencji policjantów ze szczecineckiej drogówki, młody mężczyzna nie wykrwawił się w oczekiwaniu na pomoc. Tym razem ratunek przyszedł w ostatniej chwili, a 26 latek może mówić o dużym szczęściu.

Patrol ruchu drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku podczas ostatniej służby po godz. 19.00 na ul. Leśnej w Szczecinku zainteresował się pojazdem, który został zaparkowany na uboczu, w bardzo ciemnym miejscu. Zbliżając się do pojazdu mundurowi zauważyli siedzącego na jezdni, opartego o samochód młodego mężczyznę. Sierżant sztabowy Karol Kowalik i jego partner sierżant Kacper Kwiatkowski szybko ustalili, że mężczyzna potrzebuje natychmiastowej pomocy. Okazało się, że 26-latek w miejscowości oddalonej o 9 km rąbał drewno. W pewnym momencie siekiera wysunęła mu się z ręki mocno raniąc go w lewą stopę. Mężczyzna uznał, że szybciej sam dojedzie do Szczecinka, do szpitala niż przyjedzie do niego karetka. Wsiadł do samochodu i udał się w kierunku najbliższego szpitala. Na trasie z każdym kilometrem mężczyzna opadał z sił. 26-latek zatrzymał samochód, wysiadł z niego i próbował prosić o pomoc przejeżdżających kierowców. Czas mijał nieubłaganie a pomoc nie nadchodziła.

Dopiero patrol policji, zaciekawiony białym oplem podjął szybkie i zdecydowane działania, które spowodowały, że mężczyzna nie wykrwawił się w oczekiwaniu na ratunek.

Ta historia ma też smutny wątek. Raniony w nogę mężczyzna oświadczył, że zatrzymała się przy nim kobieta, którą poprosił o wezwanie karetki. Kobieta odjechała, a mężczyzna czekał na pomoc. Dopiero będący na miejscu policjanci wezwali karetkę pogotowia, która niezwłocznie udzieliła mężczyźnie pomocy. Jak się okazało wcześniej nie było takiego zgłoszenia.

Ta sytuacja pokazuje jak niewiele czasami potrzeba by uratować komuś życie. Jeden telefon na numer alarmowy 112, dokładne wskazanie adresu dla służb i szczegółowa informacja czego dotyczy zgłoszenie pozwoli służbom ratunkowym przyjechać na czas i działać - wielokrotnie ratując ludzkie życie.

(KWP w Szczecinie / sc)