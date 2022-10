Policjanci pomogli 89-latce, która nad ranem wypadła z okna Data publikacji 06.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci jarosławskiej jednostki udzielili pierwszej pomocy 89-letniej kobiecie, która nad ranem wypadła z okna swojego domu. Śniło jej się, że znajduje się w innym mieszkaniu, chciała opuścić budynek i dlatego zdecydował się na wyjście oknem. Funkcjonariusze wezwali karetkę, która przewiozła poszkodowaną do szpitala.

Dzisiaj przed godziną 5.00, oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie, że w Jarosławiu na jednej z ulic kobieta krzyczy „ratunku, wezwijcie policję”. Na miejsce natychmiast udali się policjanci wydziału patrolowo-interwencyjnego.

Na jednej z posesji funkcjonariusze zauważyli starszą kobietę, która znajdowała się przed oknem. Seniorka miała widoczne obrażenia ręki. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy i wezwali karetkę pogotowia ratunkowego. Na miejscu policjanci ustalili, że samotnie zamieszkująca 89-latka wypadła z wysokości około 2 metrów. Jak oświadczyła kobieta, podczas snu wydawało jej się, że jest w innym mieszkaniu, chciała opuścić budynek i dlatego zdecydował się na wyjście przez okno. Dodała, że nie była świadoma, że to jest jej własny dom.

Kobiecie było bardzo zimno. Ponieważ drzwi wejściowe do domu były zamknięte, policjant przez okno wszedł do budynku i go otworzył. Mundurowi wprowadzili starszą, zmarzniętą kobietę do domu i oczekiwali na przybycie pogotowia. Ratownicy medyczni zabrali 89-latkę do szpitala.

(KWP w Rzeszowie / kp)