Zderzenie osobówki z motocyklistą w oku kamery – UWAŻAJMY NA DRODZE! Data publikacji 06.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – to jedno z najczęściej popełnianych wykroczeń w ruchu drogowym. Ważna jest odpowiednia koncentracja, bo jazda samochodem w ruchu ulicznym jest czynnością wymagającą odpowiedniego skupienia. Niestety błędy się zdarzają i wtedy dochodzi do różnych zdarzeń drogowych. W Zielonej Górze niewłaściwe zachowanie za kierownicą skończyło się potrąceniem kierującego hulajnogą i motocyklisty. Jedno ze zdarzeń zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu.

W środę (5 października) w Zielonej Górze doszło do dwóch niebezpiecznych zdarzeń – jednego z udziałem motocyklisty, a w drugim uczestniczył kierujący hulajnoga elektryczna. O tym jak ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i zachowanie szczególnej ostrożności na skrzyżowaniach oraz w rejonach przejść dla pieszych z przejazdami dla rowerów, przekonało się dwóch kierujących samochodami osobowymi.

Przed godziną 13, na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego z ulicą Reja, doszło do potrącenia motocyklisty. Kierujący osobowym oplem skręcając w ulicę Reja nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu motocykliście i doprowadził do zderzenia. Przebieg zdarzenia nie budził żadnych wątpliwości, bo zostało ono zarejestrowane przez miejskie kamery monitorujące. Pomimo, że zdarzenie wyglądało bardzo poważnie, a motocyklista trafił na badania do szpitala, okazało się, że nie odniósł poważniejszych obrażeń. 76-letni kierujący oplem został ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych.

W tym samym czasie, w innym miejscu Zielonej Góry, jadący osobowa mazdą 30-latek potrącił przejeżdżającego przejazdem dla rowerów kierującego hulajnogą. Niestety tym razem obrażenia poszkodowanego były poważniejsze. Ze złamaną ręką został odwieziony do szpitala, a zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek drogowy, więc sprawę rozstrzygnie sąd.

Prosimy wszystkich kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych. Pamiętajmy o tym aby dostosować prędkość do natężenia ruchu na drodze, szczególnie w godzinach szczytu. O szczególną ostrożność prosimy także niechronionych uczestników ruchu drogowego – pieszych, rowerzystów, motocyklistów czy użytkowników hulajnóg! Bądźmy czujni i nawet gdy znajdujemy się na przejściu czy przejeździe, zawsze sprawdzajmy czy możemy bezpiecznie dostać się na drugą stronę. Pieszych prosimy o niekorzystanie z telefonów komórkowych podczas przechodzenia przez przejście, bo nie dość, że jest to wykroczenie, to dodatkowo pozbawiamy się zmysłu, który w razie niebezpieczeństwa może uratować nam zdrowie, a nawet życie.

Bezpieczeństwo na drogach zależy od każdego z nas, a odpowiedzialne zachowanie na drodze, pomoże nam uniknąć niebezpiecznych sytuacji! Przypominamy także o rzeczy najważniejszej: nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po alkoholu!

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

