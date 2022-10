Aspirant sztabowy Dariusz Popiołek brązowym medalistą Mistrzostw Świata w Armwrestlingu Data publikacji 06.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Brązowy medal Mistrzostw Świata w Armwrestlingu dla asp.szt. Dariusza Popiołka - dyżurnego makowskiej policji. Zawody odbyły się w miniony weekend we Francji w miejscowości Dieppe.

W ostatni weekend we Francji w miejscowości Dieppe odbyły się Mistrzostwa Świata w Armwrestlingu. Do Francji przybyło 360 zawodników z całego świata. Reprezentacja Polski liczyła 48 zawodników. Wśród nich był aspirant sztabowy Dariusz Popiołek, który zdobył brązowy medal w kategorii Masters +105 kg na prawą rękę. Jak sam przyznaje „nie było łatwo”, ponieważ startował z doświadczonymi zawodnikami z całego świata.

Na co dzień aspirant sztabowy Dariusz Popiołek jest dyżurnym w Komedzie Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim. Znakomicie jednak łączy służbę w Policji ze swoją pasją i zamiłowaniem do sportu, w którym odnosi sukcesy. Od zawsze interesował go sport, a szczególnie kulturystyka. Od blisko 4 lat intensywnie trenuje armwrestling. Należy do Klubu Family Team Wyszków.

Na swoim koncie ma tytuł Mistrza i Wicemistrza Polski w kategorii Masters +105 kg oraz tytuł Mistrza Europy w kategorii Masters +105 kg na lewą rękę, oraz Wicemistrza w kategorii Masters +105 kg na prawą rękę. Swoje sukcesy zawdzięcza ciężkiej pracy, bo jak mówi „Armwrestling to nie tylko trening rąk, ale również przygotowanie ogólnorozwojowe”.